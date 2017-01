Rede gestern hat klar gemacht: Sie will einen harten Brexit. Raus aus dem gemeinsamen Markt, keine Freizügigkeit, keine Anerkennung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Doch möchte sie einmit der EU abschließen - also freien Warenverkehr ohne Zölle. Auf erklärt Sascha Zastiral den forschen Kurs Mays so: "Einen wesentlichen Faktor dafür, dass May nach monatelangem Zögern nun einen derart offensiven Kurs gegenüber der EU einschlägt, erwähnte sie in ihrer Rede selbst:. In einem Interview mit der Times und der Bild-Zeitung bezeichnete der den Brexit als 'großartige Sache'. Die Briten seien 'klug' gewesen, für den EU-Austritt zu stimmen. Es werde 'sehr schnell' eingeben. Auch Außenminister Boris Johnson zeigte sich nach einem Besuch im Trump Tower vor einigen Tagen zuversichtlich. 'Wir hören, dass wir ganz vorne in der Reihe stehen, um eine großartiges Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten zu unterzeichnen', sagte Johnson." Sofern Trump das auch vorteilhaft findet, versteht sich.Christoph Scheuermann formuliert fürein recht griffiges Resümee der Rede vonzu ihren Brexit-Plänen: "Das war keine Versöhnungsansprache, sondern einmit einer Prise Drohung. Viele ihrer Sätze begannen mit:."In der fordert Stefan Kornelius eineEuropas: "Kurz gesagt muss die Formel heißen: Je mehr Souveränität und Eigenbrötlerei, desto, desto mehr Schranken. Das ist weder boshaft noch rachsüchtig, sondern eine Voraussetzung für den Selbsterhalt. Wer aus dem Klub austritt, muss, sonst ist es um die Attraktivität der EU geschehen."Anders bewertet Dominic Johnson in derMays Rede. Sie wolle einen "vollständigen Austritt, aber... May reicht der EU also die Hand."Nun ja, die Briten werden jetzt endlich lernen, wie groß sie wirklich sind - ungefähr meint Rafael Behr, der imauch feststellt, dass May und Trump keinerlei Gespür haben für das, was die EU auszeichnet: Einen Ausgleich zu schaffen zwischen großen und kleinen Staaten, in dem eben auch ein kleines Land wie Belgien etwas zu sagen hat und ein großes Land wie Deutschland nicht einfach tun kann, was es will: "Diese freiwillige Aufgabe nationaler Autonomie in einigen Gebieten, um größere in anderen zu erhalten, ist die Essenz des europäischen Projekts, und sie verstört jene Art von Politikern, die internationale Beziehungen als einemit einem klaren Champion ganz oben sehen."In derist Christian Bommarius zufrieden mit dem Urteil des Bundesverfassungsgericht zur: "Auch wenn der Bundesrat mit seinem Verbotsantrag gescheitert ist, bedeutet die Entscheidungfür die bundesdeutsche Demokratie. Die NPD - ob legal oder verboten - ist zu unbedeutend, um sie herauszufordern. Problematischer als das Überleben der rechtsextremen Partei ist ohnehin dieund der Fremdenfeindlichkeit, das die Partei in den vergangenen Jahren in die Gesellschaft hineingetragen hat." Auf sieht Johannes Lichdi das ähnlich.