mäßigt sich nicht. In einem Interview mit derund der(zwei Zeitungen, die so etwas nicht online stellen!) hagelt es krasse Aussagen, in denen sich Trump, dann aber immer gleich widerspricht: Dieist obsolet, aber nicht, wenn die europäischen Länder mehr einzahlen. Er ist für, aber BMWs, die in Mexiko produziert werden, will er mit 35 Prozent besteuern. Und dersagte Trump nach dem Brexit laut dem Resümee "schwere Zeiten voraus. 'Wenn Sie mich fragen, es werden weitere Länder austreten.' Der Zustand der EU sei ihm aber. 'Schauen Sie, zum Teil wurde die Union gegründet, um die USA im Handel zu schlagen, nicht wahr? Also ist es mir ziemlich egal, ob sie getrennt oder vereint ist, für mich spielt es keine Rolle.'"Im Interview mit Oliver Georgi vomerzählt der offenbar völlig bezirzte Trump-Interviewer Kai Diekmann, wie aufgeräumt und bestens präpariert er den Präsidenten in spe gefunden habe. "Nach einer Stunde Gespräch hatte man so das Gefühl, im Kern betrachtet Trump die Vereinigten Staaten, in dem es nicht mehr richtig läuft und das nur noch schlechte Zahlen abwirft. Und er ist der neue CEO, der es jetzt richten muss."Außerdem: In derlotetvom Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch- jüdische Studien in Potsdam die verbleibenden Chancen für einein Israel aus.