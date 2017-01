in seinem wöchentlichen Brief aus Istanbul imFeuilleton erwähnt Bülent Mumay dasschon und erinnert daran, wie zwiespältig sich die türkische Regierung zum "" (der als Urheber des neuesten Anschlags noch nicht feststeht) verhalten hat: "Seit drei Jahren überzieht der IS die Türkei mit Anschlägen, die schon Hunderte Menschen das Leben gekostet haben. Doch die Regierung, IS-Anhänger als Terroristen zu bezeichnen. Als im Oktober 2015 durch einen Anschlag der Terrororganisation in Ankara hundert Menschen getötet wurden, nannte der damalige Premierminister Davutoglu den IS eine 'Ansammlung von Menschen', die 'fanden'. Sein Stellvertreter Emrullah Isler ließ erst recht nichts auf den IS kommen. Er behauptete: 'Der IS tötet, aber er foltert nicht'."Im Interview mit demmöchte der Schriftsteller und PEN-Vorsitzendeerstens keine "pauschale Islamkritik" mehr hören und zweitens, dass die EU und Deutschland wiedersind: "Die Vorstellung, dass durch Wirtschaftssanktionen irgendwann die Krim an die Ukraine zurückfallen wird, ist realitätsfern.hat Putin für eine Rede im deutschen Bundestag Standing Ovations geerntet. Damals hatten die deutsch-russischen Beziehungen noch Zukunft. Aber Deutschland, der brave Bündnispartner, hat sich von der Nato eine andere Linie vorgeben lassen. Politiker wie Egon Bahr oder Hans-Dietrich Genscher waren leider schon außer Dienst. Wir müssen zurück zum."In einer "Europa - mein scHmERZ" betitelten Reihe imdenken die Schriftsteller Bora Ćosić David Wagner und Kathrin Röggla über Europa nach. bekennt sich da zum Beispiel als Eingeborenen eines Kontinents mit einer "steinalten, klugen Strategie, sich alles anzueignen, wasan Wissen und Fertigkeiten entsteht, und es für sich selbst zu übernehmen. Der russische Zar Peter der Große öffnete einst ein Fenster zu Europa und gewährte Europa damit Einblick in die sagenumwobenen. Der resolute Herrscher war keineswegs der Erste, die alten Griechen machten es vor, schon Gorgos, Empedokles und erst recht der 'dunkle' Heraklit wussten, dass das 'attizistische' Denken zum guten Teil auf ', Erfindungsfreude und Poetik beruht. Die Begriffe hat einer bekannt gemacht, der ebenfalls über den europäischen Tellerrand schauen konnte,. Er lehrte uns, dass unser Stolz auf die Weisheit und Schöpferkraft der antiken Völker auf dem Boden dieses Kontinents kaum gerechtfertigt wäre, wäre diesen Männern nicht bewusst gewesen, dass sieauf der Welt und dass es Ältere und Bessere gegeben hatte."