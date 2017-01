Als Gegenteil zu jeder Form von Tyrannei begreift Claire Messud im Blog derdas gerade im Whitney Museum gezeigte künstlerische Werk von, das so viel erlaube, so wenig voraussetze und dabei in seiner Präzision so aufregend sei: "Herrera paints or draws daily even now, and her work has remained an exhilarating example of. Inspired by Miró and Mondrian, a friend of Barnett Newman and of Leon Polk Smith, a young artist in post-war Paris at the same time as Ellsworth Kelly, she is an artist for whomremains the source of inspiration and joy. 'I like straight lines… I like order. In this chaos that we live in, I like to put order,' she explained in a 1994 interview. A recent discovery for audiences, she may appear, like Athena, to have sprung fully formed into the world when she sold her first painting in 2004, at age 89. But it is simply that we have been painfully oblivious: Herrera's work has beenall along."Besprochen werden die große vonkonzipierte Schau "Postwar 1945-1965" im Münchner Haus der Kunst ( taz ),-Schau in der Tate Britain (die Alexander Menden wegen ihrer Rückwärtsgewandheit in derzur Londoner Ausstellung des Jahres kürt),-Schau im Wiener 21er Haus (), die Ausstellung "Sailor" der Künstlerinin der Secession ( Standard ) und die Ausstellung "The Others" in der Berliner Galerie Johann König ( Tagesspiegel ).