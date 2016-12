In derstöhnt Peter Richter entnervt auf über den amerikanischen, der ihn in seiner Ausweglosigkeit an einen Mexican Standoff erinnert: "Amerika hat Dinge wie Air B'n'B hervorgebracht, die einer geradezuneuen Auftrieb geben, was daran liegen mag, dass es tatsächlich ein soziales Netzwerk ist, das soziale Anpassung provoziert. Die Diskriminierung von afroamerikanischen Mietinteressenten, diein diesem Jahr zugeben musste, geschieht hier sozusagen. Auch Nutzer des Taxivermittlers Uber wissen, dass sie jedem Fahrer, gut oder nicht, hinterher fünf von fünf möglichen Punkten geben sollten, denn auch der Fahrer bewertet den Kunden, und ein Score von weniger als vier Punkten kann ein Problem werden, wenn man mal dringend einen Wagen braucht an einem betriebsamen Abend oder bei Regen."Klaus Raab trauert in derum die Helden der Popgeschichte, die in diesem Jahr gestorben sind und die allesamt führende Mitglieder "im" waren: Prince, Roger Willemsen, David Bowie, Muhammad Ali, George Michael und Papa Wemba. Aber irgendwie macht ihm das auch Mut: "Ali, Bowie, Michael, Papa Wemba und Prince kamen aus einer Zeit, die schlechter war als die Zukunft, an der sie mitarbeiteten. Was von ihnen bleibt, ist die Gewissheit, dass geradeentspringen kann."So schlimm war das Jahrdoch gar nicht, meint Hannes Stein in der, zumindest nicht, wenn man es mit früheren Zeiten vergleicht: "Wir empfinden die Bilder von Aleppo heute als schockierend, grässlich, als, und das ist gut und richtig so. Aber wir sollten uns klarmachen: Die Idee, dass es sich nicht gehört, in einem Krieg Unbewaffnete, Frauen und Kinder zu töten, ist, wenn man welthistorische Maßstäbe anlegt, nochalt. Auch der Terrorismus hat keineswegs zugenommen. In den Siebziger- und Achtzigerjahren gab es deutlich mehr Anschläge als heute. Und was für die große Politik gilt, stimmt auch im kleinen, im familiären Bereich.gilt heute in den Industrieländern nicht mehr als Kavaliersdelikt, sondern als Verbrechen."