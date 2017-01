Die zählt 142 Brandanschläge gegen Flüchtlingsheime in Deutschland im Jahr 2016 auf. Konrad Litschko erläutert im Editorial: "Zu den Festgenommenen listet der BKA-Bericht nur für das erste Halbjahr Zahlen auf. Bis dahin konntenermittelt werden, 18 davon Frauen. Drei Viertel der Beschuldigten waren unter 30 Jahre alt und 60 Prozent wohnten in dem Ort, in dem sie die Tat begingen. Knapp die Hälfte war der Polizei bis dahin. 39 der Verdächtigen kannte der Verfassungsschutz als Rechtsextreme."Diehat Jochen Bittners Überlegungen zur online nachgereicht . Für Bittner ist es vollkommen legitim, dass sich ein Staat seine Zuwanderer aussucht. Ein Problem sei aber, dass der Unterschied zwischen Zuwanderern und Asylbewerbern immer mehr verwische: "Zugespitzt formuliert muss jeder Migrant, der aus einem autoritären Staat kommt, nur behaupten, schwul zu sein, um in Deutschland mindestens geduldet zu werden. Im Jahr 2013 wurden in Deutschlandgestellt, 81.000 wurden geprüft und. Abgeschoben wurden aber nur 10.000 Personen. 95.000 blieben als Geduldete im Land. Und genau hier liegt der eigentliche Grund für das bedrohte 'Wir'-Gefühl: Was Asyl ist und was Einwanderung, was Flucht ist und was Migration, ist. Derselbe Nordafrikaner, der im Sommer als Erntehelfer nach Italien geht, kann sich im Winter in Deutschland als Asylsuchender melden." Bittner schlägt deshalb vor, dass "Hilfe- wie Einreisegesuche beispielsweise nur nochim Ausland ausgestellt werden. Oder bei einer strategisch positionierten".In der-Reihe "Europa - mein scHmERZ" schildert die deprimierende Situation der wenigen Flüchtlinge in der Slowakei. erinnert sich , dass sein kroatischer Vater noch fürchtete, an der Grenze erschossen zu werden, als er nach Westeuropa flüchtete. erklärt : "Es ist die Liebe zum Eigenen, die jetzt zählt. In dem Europa, in dem ich aufgewachsen bin, schließt dies die Liebe zum Fremden mit ein." Und wünscht sich , dass auch diebeitritt: "Vielfalt und Zusammenwachsen sind schon längst Realität, also lasst uns dafür sorgen, dass es gut wird. Wer zweifelt, kann sich selbst davon in denund Mentalitäten überzeugen. Dieses Geheimnis gebe ich gerne preis."