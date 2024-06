In derzeichnet der Historikerin einem Essay am Beispiel Hitlers nach, wie leichtumkippen kann. Eine wesentliche Rolle spielte dabei der Mann selbst und sein Redetalent: "Die Entdeckung seinerim Herbst 1919 war das eigentliche Durchbruchserlebnis Hitlers als Politiker. Wie kein Zweiter verstand er es, diein Schwingungen zu versetzen, so erfolgreich wie kein anderer spielte er auf der Klaviatur ihrer Ängste und Ressentiments. Das hochgradig antisemitische Klima in München nach dem gescheiterten Experiment der Räterepublik im Frühjahr 1919 bot dem instinktsicheren Populisten einen idealen Resonanzboden für seine hemmungslose Demagogie. Jewar, die er in den größten Versammlungssälen der bayrischen Hauptstadt zu entfesseln vermochte, desto mehr wuchsen seine Selbstsicherheit und die Gewissheit, für eine besondere historische Mission auserwählt worden zu sein. Hitler war jedoch nicht nur ein zugkräftiger Massenredner, sondern auch ein wandlungsfähiger Schauspieler. Früh übte er sich in der Fähigkeit, in wechselnde Rollen zu schlüpfen und sichanzupassen. Insofern entsprach er bereits besser als die politischen Konkurrenten dem Anforderungsprofil der, repräsentierte er einen modernen Politikertypus, der über ein breites Rollenrepertoire verfügte und es kühl berechnend für die eigenen Zwecke einzusetzen wusste."

Lea Fauth schildert in derdie Kompromisse, die in dergemacht wurden, um eine "neue Volksfront" zu ermöglichen, in der sich die zutiefst untereinander zerstrittene Linke vereinigt. Knackpunkt war natürlich Israel: Insbesondere Mélenchons France Insoumise (LFI) "war dafür kritisiert worden, in ihren Aufrufen gegen den Krieg in Gaza nicht explizit diezu verurteilen und sich gar dagegen zu wehren. Hinter den Kulissen, heißt es in Medienberichten, rang man bei diesen Verhandlungen um jedes Wort. Herauskam, dass die Gräueltaten der Hamas explizit alsbezeichnet werden. Außerdem aber, dass man brechen wolle mit 'der schuldbehafteten Unterstützung der französischen Regierung für die suprematistische und rechstextreme Regierung von Netanjahu', um das '' zu vermeiden."erzählt in dereine Geschichte der: Da es keine gab, wurde sie eigentlichdefiniert, bis der Staat selbst zum Paten des Mafiasystems wurde: "Schließlich beschloss der Staat, sein schändliches Treibenzu bemänteln. Ich erinnere mich, dass in jenen fernen liberalen Zeiten einer der Gehilfen vonzu mir sagte, dieser sei ein aufgeklärter moderner Intellektueller. Der intellektuelle Patriarch kapitulierte indessen rasch vor der Staatsmacht. Und nun wünscht er Putin, er möge bis in alle Ewigkeit weiterleben, im Grunde also 150 Jahre alt werden. Und er betrachtet dasdes Vaterlands als etwas qualitativ anderes als gewöhnlichen Mord. Auf dieser Rechtfertigung basiert die Moral des russisch-ukrainischen Krieges."Wer rechts wählt, kann schon mal ingucken, wie das ausgeht, empfiehltin derin einem ihrer schäumenden Berichte zur Lage der Nation: "Inmitten des Chaos unseres demontierten Staates ist die Wut unserer einheimischen, aber von internationalem Dünger genährten,besonders groß. Kein Wunder: In diesem Sommer laden diverse Gedenkveranstaltungen dazu ein, sich sowohl mit den britischen Truppen, die diestürmten, als auch mit den Nazi-Verteidigern zu identifizieren, deren Hakenkreuze und Mottos zu den beliebtesten Fetischen der Online-Nazis gehören. Die kognitive Dissonanz muss unerträglich sein. Beziehungsweise: Das wäre sie, wenn populistische Influencer undnicht dafür gesorgt hätten, dass pure Emotion alles andere erstickt."

Hoch erregt verreißt Jakob Strobel y Serra in derBuch "Mythos Nationalgericht - Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche", das die Frechheit hat, die Tradition der italienischen Küche als eine von Interessen getriebenedarzustellen und damit offenbar die gesamte italienische Nation in Aufruhr brachte - und wie gesagt den Kritiker in der: "Warum verschließt er wie ein trotziges Kind die Augen vor der Wirklichkeit, wenn er denin Zweifel zieht? In Italien herrsche mehr als in anderen Ländern 'der, Traditionen per Dekret zu kodifizieren, ohne zu hinterfragen, ob der verbissene Versuch der Zertifizierung für die jeweiligen Gebiete überhaupt Vorteile hat'. Weiß Grandi nicht, dass kein anderes Land auf der Welt stärker von solchen Zertifizierungen profitiert als Italien, dass sie ein Qualitätsanreiz für die Produzenten und eine Qualitätsgarantie für die Konsumenten sind? Sie sind ein Segen und das Spiegelbild desfür die eigenen kulinarischen Schätze."Gerhard Matzig () braucht eigentlich keine Studie "Infrastrukturen" , um zu wissen, dass wir zu einer "Republik der" mutiert sind: "Es ist in Deutschland mittlerweile relativ egal, ob man als Radfahrer, Autofahrer oder Zugreisender unterwegs ist von A nach B über die Umleitung C: Man sollte damit rechnen, dass man." Es lohnt sich dennoch, die Studie zu lesen, weil sie Matzig daran erinnert, dass eine funktionierende Infrastruktur zurgehört. "Nach und neben den gigantischen Investitionen im Osten nach der deutschen Einheit verständigte sich diese Republik für drei Jahrzehnte auf einen sogenannten Pragmatismus, der am Ende gerne die erhörte, die etwas lieber mal. Eine moderne Infrastrukturpolitik müsste sich stattdessen von nun an sehr schnell dem Gemeinwohl und der Zukunftsvorsorge unterordnen. Das 'Verkehrliche' ist keine politische Verfügungsmasse, sondern."

Viel sagt das Rassemblement National nicht zu kulturpolitischen Themen. Marc Zitzmann fasst in der FAZ mal zusammen: "Vor allem gelte es, Volksfeste und -traditionen, populäre Tänze, Trachten und Turniere zu verteidigen." In einigen Städten in der Provence hat das Rassemblement allerdings schon regiert und es durchaus ernst gemeint, etwa in Orange: "Dutzende missliebiger Kulturvereine wurden liquidiert, Theater- und Kinoleiter entlassen, selbst das überregional ausstrahlende Opernfestival 'Chorégies d'Orange' sah sich permanent bedroht. In der Stadtbücherei von Orange wurden 'kosmopolitische' Bücher, solche von 'linken Autoren' oder über Themen wie Rap, Drogen, Rassismus, Homosexualität und Zweiter Weltkrieg von den Ankaufslisten gestrichen; stattdessen stammten alle 35 Neuheiten des Herbstes 1996 von FN-Autoren."



Das ehrwürdige British Museum steht zur Zeit wegen zwei Themen in der Debatte: Wegen des Diebstahls hunderter Artefakte, die nicht mal katalogisiert waren, durch einen Kurator, der die Stücke bei Ebay verkloppte, und natürlich wegen seiner Kolonialgeschichte. Der Historiker Benedikt Stuchtey erzählt auf der "Ereignisse und Gestalten"-Seite der FAZ die Geschichte des Museumsgründers, des Naturkundlers und Sammlers Hans Sloane: "Der immense Reichtum, den er im Laufe seines langen Lebens anhäufte, verdankte sich seinen beruflichen Erfolgen, etwa als Leibarzt der königlichen Familie von Queen Anne bis George II. oder als Popularisierer von Chinin zur Bekämpfung von Fieber, Malaria und Muskelkrämpfen. Freilich war Sloane auch ein entschiedener Verfechter der Sklaverei. Das British Museum tut daher gut daran, seine Wurzeln auch in dieser Hinsicht traditionskritisch zu überprüfen, kann es sich doch als Nutznießer der immensen Sammlungen Sloanes verstehen, deren Bestände seinen Grundstock bilden."



Im Interview mit Jörg Häntzschel von der SZ nimmt die Historikerin Mirjam Zadoff, Leiterin des NS-Dokumentationszentrum München, Claudia Roths Konzept einer neuen Erinnerungspolitik zumindest in Teilen gegen Kritik in Schutz. Zadoff hält es für richtig, Themen wie "Migration" und "rechtsextremer Terror" in die Erinnerungsarbeit einzubeziehen: "Die Herausforderungen an die Vermittlung der NS-Genozide sind größer geworden, weil die Bevölkerung diverser geworden ist. Ukrainische Flüchtlinge erinnern sich an den Zweiten Weltkrieg aus einer anderen Perspektive. Leute, die in den Neunzigern vor dem Krieg in Bosnien und dem Genozid von Srebrenica geflohen sind, wollen, dass auch ihre Erinnerungen abgebildet werden. Menschen aus Afghanistan oder Eritrea bringen eigene Erfahrungen von Flucht, Trauma oder Folter mit. Um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, genügt es oft nicht mehr, Experte in der Vermittlung der NS-Geschichte zu sein, man braucht eigentlich auch noch Expertise in Migrationsforschung und Rassismustheorien. Die Kultur eines Landes muss die Erfahrungen aller Menschen abbilden, die in ihm leben. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe für die Erinnerungskultur, sondern auch für Museen, Schulen, Verlage."