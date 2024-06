Ellie Davies, Stars 9, 2014-15

© Ellie Davies / Courtesy of A.galerie, Paris @agelerieparis

-Kritiker Stefan Trinks spaziert beglückt durch die Säle des Schloss Belvedere in Weimar, wo die Klassik-Stiftung Werke des Bildhauerszeigt. Wie kaum jemand schafft es Metzel "hiesige historische Umbrüche, gesellschaftliche Schieflagen und Ungerechtigkeiten derart scharf zu benennen und in formal starke Werke zu gießen", so Trinks. Hingerissen betrachtet er zum Beispiel die ironisch mit "Turkish Delight" betitelte Skulptur im Grünen Salon, einebekleidete Frau: "Der fürs Belvedere gefertigte Guss glänzt samtig schwarz. Wochenlang modellierte er die leicht unterlebensgroße Figur nach einem realen Akt, dem schließlich nach kräftezehrendem Modellstehen die Kraft für weitere Körperspannung fehlte und der ins Hohlkreuz verlagerte. In genau diesem Moment hielt der Bildhauer sie fest. Dass die Figurund ironischen Betitelung als beliebte osmanische 'Süßigkeit' gerade in der Türkei nicht falsch verstanden wird, zeigt sich schon daran, dass die beiden ersten Versionen nach Istanbul gingen und dort heute inauf den Bosporus blicken.""Waldbaden" geht -Kritikerin Sylvie Staude im Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg. Wie immer hat sich das Museumgewidmet und dabei eine reizvolle Mischung aus traditioneller und moderner Kunst zusammengestellt, so Staude: "Dank eines schweizerischen Forschungsprojekts und dem daraus entstandenen VR-Kunstwerk 'Atmospheric Forest' von Rasa Smite und Raitis Smits wissen wir nun, dass in jedem Wald um uns herum flüchtige Teilchen, 'Volatile Organic Compounds', in. Und dass sie umso dichter sind, diese Teilchenwolken, je gestresster die Bäume sind - sie 'atmen' dann stärker, produzieren mehr Harz, sondern mehr Duftstoffe ab. Zaubrischezwischen Stämmen, so stellt sich für uns das Leben und eben auch Leiden der Bäume dar. "Weitere Artikel: Peter Laudenbach besucht für diedie kleine Galerie der " Freunde aktueller Kunst " in Zwickau, in der schon Größen wieundausstellten - und die sich permanent gegenzur Wehr setzen muss. Für die schaut sich Beate Scheder auf der Art Basel Kunst aus Afrika an. Ebenfalls in der weist Louis Berger auf die öffentlichen Kunstwerke des Künstlershin, die man an unterschiedlichen Orten in Berlin betrachten kann.