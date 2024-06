In O-Deutschland kann man sehen, dass Putin auch demokratische Wahlen gewinnen kann. - Armin Nassehi (@ArminNassehi) June 9, 2024

Das ist der aktuelle Zwischenstand zur Europawahl für Sachsen-Anhalt. Bisher sind 903 von 2.579 Wahlbezirken ausgezählt.

Hinweis: Wir haben das Zwischenergebnis von 18:54 gelöscht, weil wir uns mit dem Wort "Ergebnis" missverständlich ausgedrückt hatten. https://t.co/ItsTH5kvFO pic.twitter.com/Pby0bCvpZb - MDR SACHSEN-ANHALT (@MDR_SAN) June 9, 2024

J'ai dissous ce soir l'Assemblée nationale. Une décision grave, lourde, mais avant tout un acte de confiance en vous, mes chers compatriotes. pic.twitter.com/EFeVCDzrlb - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2024

Hier ein erster Kommentar vonzu den Ergebnissen der Europawahlen:Nassehi dürfte dabei zum Beispiel andenken: Dort kommen laut offizieller Schätzung die Rechtsextremen und Populisten zusammen auf. Inhaben die Parteien der Ampelkoalition zusammen noch 14 Prozent.Hier nochmal frischere Zahlen deszu Sachsen-Anhalt.Erschreckend auch folgender Aspekt, den Gareth Joswig in der benennt : "Insbesondere bei jungen Wähler*innen soll die extrem rechte Partei nach Nachwahlbefragungen zugelegt haben. Lauthat die AfD im Vergleich zu 2019 beizugelegt. Laut Umfragen zu Wählerwanderungen hat die AfD hauptsächlich von CDU, SPD und FDP hinzugewonnen. Interessant: Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat der AfD keine größeren Stimmenanteile abgenommen, sondern vor allem den etablierten Parteien."Inhat der Rassemblement national unter Marine Le Pen laut 31,5 Prozent erhalten. Das konkurrierende rechtsextreme Bündnis "Reconquête" unter ihrer Nichte Marion Maréchal hat auch noch mal 5,5 Prozent erhalten. Die "France Insoumise" unter dem linken Volkstribun Jean-Luc Mélenchon kommte auf 10 Prozent.löst das Parlament auf, um neu zu bestimmen, wer unter ihm Ministerpräsident wird. Es sei ein Moment einer "".Der französische Publizist und Politiker Ferghane Azihari sieht das Ergebnis in seinem Land in einem ersten Twitter-Kommentar auch als Quittung für die "die, vor Ort auf eine existenzielle Bedrohung für den Zusammenhalt des Landes und des Kontinents zu reagieren (denn ja, all diese Probleme finden sich auch anderswo)" - damit meint er die Herausforderung des Westens durch den. Scharf kritisiert er das Verhaltenin den letzten Wochen: "Seine Weigerung, amteilzunehmen (im Gegensatz zu einem Rassemblement national, der darauf bedacht ist, seine Distanzierung von den Eskapaden der Vergangenheit zu demonstrieren), seine jüngste Erklärung über den '' Anstieg des Judenhasses in Frankreich sind allesamt Zeichen dafür, dass es ihm völlig an Entschlossenheit mangelt, gegen Übel von außergewöhnlicher Schwere vorzugehen."In der langen Serie derhabenundgleichermaßen versagt (über den letzten Aspekt berichten die Medien nicht so gern). Nun haben sichund NRW-Ministerpräsidentin Köln mit Überlebenden des Kölner Nagelbombenattentats vor zwanzig Jahren getroffen, auch um sich offiziell zu entschuldigen. Dieses Verbrechen, das viele Verletzte zurückließ offenbart das Versagen vor dem Rechtsextremismus besonders deutlich, schreibt Reiner Burger in der: "Denn die Spurenlage an beiden Tatorten bot für die Fahnder 'als bei anderen dem NSU zugeschriebenen Straftaten', wie der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags 2013 feststellte. Bei dem ersten Kölner Attentat Anfang 2001 - bei dem die Tochter eines iranischen Ladenbesitzers durch einen Sprengsatz schwer verletzt wurde - gab es einen, der den Täter unmaskiert gesehen hatte. Von den beiden Tätern des Nagelbombenanschlags drei Jahre später in der Keupstraße gab es sogar Aufnahmen einer. Es hätte gute Chancen gegeben, dem Terrortrio sogarauf die Spur zu kommen."Die EU muss dieendlich ernst nehmen, sonst haben wir es hier mit dem nächsten Land zu tun, in das Putin einfällt, warnt die SchriftstellerinimInterview mit Nadine A. Brügger. Dafür müsste man aber endlich diebrechen. "Das ist unser hauseigener Brutus, das stimmt. Aber diese Brutusse werden ja durchaus in Russland geschmiedet und geformt. Welche Interessen hat die Partei? Woher kommt der Führer? Die 84 Menschen, die für das Gesetz gestimmt haben, die bekommen ihr Geld von einem Oligarchen. Woher hat er sein Geld?. Diese Menschen sind, sie teilen keine Ideologie. In dieser Banalität, dass es nur um Geld geht, liegt für mich die größte Grausamkeit. Dieses Böse ist noch viel grausamer und schlimmer, als wenn es eine Ideologie gäbe... Das Gute ist: Georgien hat es im Oktober in der Hand, diese Menschen loszuwerden."