Diebringt einen Kunst-Schwerpunkt zur Art Basel : Susanna Koeberle bewundertKeramikkunst, die bei der Biennale in Venedig im Frauengefängnis auf der Giudecca zu sehen ist: "Ihre Keramikskulpturen sehenaus. Wenn Fattal auf Darstellungen von architektonischen Strukturen zurückgreift, dann haben diese meist etwas. Doch egal wie versehrt diese erscheinen mögen: Die Künstlerin nennt diese Architekturen stets 'maisons'; sie bleiben für sie Häuser, mit anderen Worten Schutzstätten. Sogar ihre menschlichen Figuren haben etwas von Architekturen: Die Beine. In den stehenden Keramikskulpturen kommen der mineralische Ursprung von Bauwerken, diesowie die Figur des Menschen zusammen." Außerdem in der: Daghild Bartels ergründet die Geschichte des Berliner "Gallery Weekend". Roman Hollenstein schreibt zur boomenden Kunstszene Abu Dhabis. Madeleine Schuppli besucht vier aufstrebende Galerien in Rom, Annegret Erhard schreibt über das Museum der Sammlerin Helene Kröller-Müller in den Niederlanden.Weiteres: Rüdiger Schaper taucht für denein in eine Welt aus gläserner Kunst in der Fondazione Berengo in Murano. Besprochen werden die Ausstellung "Frischer Wind. Impressionismus im Norden" im Museum Kunst der Westküste im Alkersum/Föhr (), Die Andy Warhol-Austellungen "Velvet Rage and Beauty" in der Neuen Nationalgalerie und "After the party" im Fotografiska Berlin (), die Installation "Bunker - Realer Raum der Geschichte" vonim Berliner Kunsthaus Dahlem ), die Retrospektive "Die Auto-Perforations-Artisten (F.A.Q.)" im Kunstverein Ost in Dresden () und die Ausstellung "Painting as Prop" mit Werken vonim Amsterdamer Stedelijk ().