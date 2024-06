The Zombi mob gathered outside the Nova Exhibit in NYC and repeated after their terror-supporting leader:



"Zionists decided to rave next to a concentration camp. That's exactly what this music festival was. It's like having a rave right next to the gas chambers" pic.twitter.com/wEZVj6dYXj - Aviva Klompas (@AvivaKlompas) June 11, 2024



Zwei, die Royal Academy of Art (KABK) im niederländischen Den Haag und die Design Academy Eindhoven haben als erste in Europa offiziell die Verbindungen zuaufgegeben und folgen damit den Forderungen der Boykottorganisation berichtet Jonathan Guggenberger in der. In den Niederlanden scheint diese Geschichte nicht mal besonders viel Aufsehen erregt zu haben. Was etwa an der KABK mit israelischen Studenten jüdischer oder anderer Konfession geschehen soll, ist noch unklar, so Guggenberger, der mit einer israelischen Studentin, die anonym bleiben will, gesprochen hat: "Entgegen den empathischen Worten der Universitätsleitung empfinden sie und andere Israelis die Stimmung auf dem Campus: 'Gerade die jüngere Generation ist', sagt die Studentin. Lehrkräfte, Verwaltung und Leitung seien im privaten Austausch zwar zugewandt, aber öffentlich 'wollen sie nur von den Protestierenden als jemand gesehen werden, der sich'. Noch vor dem Boykott habe sie Kommilitonen in Israel davon abgeraten in die Niederlande zu kommen."Es sind ja nicht viele, die ihrenherausschreien, aber sie schreien laut. Wie dieser Hass mit gewöhnlichem, den Holocaust relativierenden Antisemitismus fusioniert, kann man an Parolen sehen, wie sie Aviva Kompas hier aus New York überliefert. Der Einpeitscher der Demo ließ das Publikum folgende Parolen wiederholen: "Zionisten beschlossen,zu raven. Das ist genau das, was dieses Musikfestival war. Es ist, als würde man einen Rave direkt neben den Gaskammern veranstalten."Vor dreißig Jahren wurde derabgeschafft, der "widernatürliche Unzucht" zwischen Männern unter Strafe stellte. Im-Interview mit Klaus Walter reflektiert der Autor, was es bedeutete, ein "175er" zu sein und warum Homosexuelle heute wieder neuen Gefahren ausgesetzt sind: "Wir haben infolge der Kriege im fernen, Mittleren und Nahen Osten eine große Zahl von Migranten, die aus patriarchalen Strukturen, meist noch bäuerlicher oder sogar vorindustrieller Prekarität kommen, unter denen homosexuelle Praktikensind, aber verächtlich betrachtet werden. Das ist Teil einer Machismo-Kultur. Das beschränkt sich nicht auf, sondern bezieht sich genauso auf Leute, die aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus Albanien kommen. Die kulturelle Erfahrungen der Prekarität führt offenkundig dazu, dass es eine Sehnsucht danach gibt, auf andere herabzublicken aus einer Situation heraus, in der man selbst schon fast auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Anerkennung steht.."