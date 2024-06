In einem längeren Essay auf den Bilder- und Zeiten Seiten derzeichnet der der Schriftstellerdie historischen Linien des Konflikts zwischen Israel und Palästina nach und fragt, wie ein "westöstlicher Dialog" in Zukunft aussehen könnte. Das Verhältnis zwischen Orient und Okzident, so glaubt er, wird sich nicht nur in der internationalen Politik sondern auchentscheiden, denn "gerade in der dritten Generation der muslimischen Einwanderer ist europaweit eine zunehmende Entfremdung von den politischen Werten der Gastländer zu beobachten sowie eine(also solchen des politischen Islams), die die panarabischen und sozialistischen Bestrebungen der Fünfziger- bis Siebzigerjahre vollständig ersetzt hat." Das geht so weit, dass an manchen Orten, wie zum Beispiel in den französischen Banlieus, "das staatliche Gewaltmonopol de facto nicht mehr" gelte: "Sodass sich die Frage stellt, wie lange westliche Linke die europäischen Muslime noch für derenund Entwicklungen des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts (Kolonialismus, Rassismus) als Entschuldigung oder besserins Feld führen wollen. Könnte man doch auch gerade diesen Paternalismus, der die Muslime als ewige Opfer darstellt, die nicht in der Lage seien, sich so wie andere Völker der vormals Dritten Welt (wie zum Beispiel Koreaner, Inder, Vietnamesen) in eine rechtsstaatliche Moderne zu entwickeln, alsdes Rassismus interpretieren."Auch, Integrationsbeauftragte von Neukölln, sieht in der beschwichtigenden Haltung gegenüber Islamisten etwas "unangenehm Paternalistisches": Mit Blick auf das Attentat von Mannheim macht sie im-Interview mit Livia Gerster deutlich, dass diese radikalen Tendenzen in Deutschland viel zu lange ignoriert wurden. Sie betont aber auch, dass sich gerade Muslime der Gefahr viel bewusster sind als die deutsche Gesellschaft und auch im linken Milieu hat sich etwas getan: "Es gibt viele Stimmen aus dem linken Milieu, die sichpositionieren und gegen die Verherrlichung von Islamisten. Die stärksten Stimmen, die sich gegen muslimischen Extremismus positionieren, sind. Das muss man anerkennen. Sie argumentieren sehr differenziert und aus einem großen Erfahrungsschatz heraus, da können andere gar nicht mithalten. Ich wünsche mir, dassviel mehr gehört werden. Das müssten eigentlich die Koryphäen sein, an denen man sich orientiert - statt an der AfD, die ständig unsere Probleme für sich instrumentalisiert."Wer soll Palästina nach dem Krieg regieren? Lisa Schneider schlüsselt in derdiein Gaza und dem Westjordanland auf. Eine große Mehrheit der Bevölkerung hat das Vertrauen in dieverloren, die sowohl von Israel als auch von der Hamas geschwächt wurde: "Sie kann gegen die Hamas und die vielen weiteren inneren politischen Gegner kaum bestehen. Die Hamas genießt mehr Rückhalt in der Bevölkerung, ist aber für Israel und den Westen eine rote Linie. Andere Palästinenservertreter, die regierungsfähig wären, gibt es derzeit nicht. Trotz alldem sehen sowohl Musa Hadid (ehemaliger Bürgermeister von Ramallah, Anm. d. Red.) als auch der Militärhistoriker Seth Frantzman eineals derzeit wohl beste Option. 'Sie ist von über 140 Staaten als Vertreter der Palästinenser anerkannt', sagt Frantzman. 'Man sollte mehr tun, um sie vor dem Zusammenbruch zu bewahren.' Und das wäre für diegrundsätzlich möglich, egal ob Netanjahu - wie in Gantz' Ultimatum gefordert - einen Plan vorlegt oder nicht."