Der Wirtschaftswissenschaftler erklärt den überall blühenden Rechtspopulismus mit einem Gefälle zwischen, denn die Arbeitsplätze in der Industrie seien eher auf dem Land als in den großen Städten verloren gegangen und die Menschen fühlten sich zurückgelassen, sagt er im Gespräch mit Marcus Gatzke und Mark Schieritz in der: "Es geht dabei um diein den vergangenen Jahrzehnten. Ich meine damit Dinge wie den Zugang zu hochmodernen Krankenhäusern oder Universitäten. Die stehen häufig in den Städten. Das war vor dreißig oder vierzig Jahren nicht so problematisch, es reichte aus, wenn es in einer Kleinstadt ein gutes Gymnasium gab oder einen guten Arzt. Sehr wenige Leute gingen an die Universität. Heute ist das anders, und da haben die Leute in der Großstadt einen Vorteil. Und gleichzeitig werfen die Städter der Landbevölkerung vor, sie seien mit ihren Autos und Häusern, während sie selbst für ein Wochenende nach Barcelona fliegen."Auf Social Media sind gerade die sogenannten "" ( Unser Resümee ) sehr beliebt, weil sie ein traditionelles Mutterbild vermitteln. Im-Interview mit Hannah Lühmann spricht die Kulturwissenschaftlerin über diesen Trend, der durch Corona an Kraft gewonnen hat. "In Deutschland ist die Familie seit Luther das Heilige, die Institution des Allgemeinwohls - und des Überlebens. Wir haben nie an etwas anderes geglaubt.. Und die ist natürlich in der Coronazeit irrsinnig überlebenswichtig geworden. Wenn die Kinder plötzlich nur noch zu Hause sind, weil es draußen nichts mehr gibt und sie nur in der Familie leben können. Familie heißt: Die Mutter arbeitet für das Essen, für die Erziehung, für die Kinder und der Vater versucht, das Geld ranzuziehen, das ist eben leider so. Dieses Bild hat sichnoch einmal extrem verstärkt."