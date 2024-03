Mehr Helden, mehr Götter, mehr Bösewichte: "Creation of the Gods I"

Hipgnosis-Klassiker: Das Cover zum Album "Elegy" von The Nice

Wenn Hollywoodnicht mehr hinkriegt, übernimmt ebenden Job, lautet Lukas Foersters Fazit imnach Wuershans Fantasy-Klopper "Creation of the Gods I: Kingdom of Storms", der zwar wie einst die Filme der legendären Shaw-Brothers auch auf einem chinesischen Epos aus dem 16. Jahrhundert basiert, mit den Kostüm- und Kampf-Filmen der beiden Hongkong-Produzenten aber kaum mehr etwas gemein hat. Stattdessen: Eine Fülle an Überfülle an Plot, wahnwitzigen Ideen und irren Setpieces: "Es geht einfach immer weiter:, mehr Verstrickungen, mehr kinetische Monsterfights, mehr - aber längst nicht genug; das sind die besten Szenen -. ... Erstaunlicherweise bleibt das Gesamtbild, der Fülle an Erzählmaterial zum Trotz, auch für Nichtkenner des Stoffs lange einigermaßen überschaubar. Die Integration von physischen Schauspielerkörpern und dem sie umgebenden digitalen world building fühlt sich ebenso organisch an wie das Ineinander von 'historischem' Schwertkampf-Schlachtegemälde (die Shang-Dynastie existierte wirklich und beherrschte China zwischen dem 18. und 11. Jahrhundert vor Christus) und Fantasy-Elementen."Mit ihren Plattencovern sorgtein den Siebzigern für Aufsehen und schuf damit die Grundlage für einen bis heute anhaltenden Ruhm. Jetzt hat der Forograf und Regisseurmit "Squaring the Circle" dem britischen Designstudio einen Dokumentarfilm gewidmet. Er ist eine Reise zurück ins Zeitalter der Pop-Megalomanie: ", ausgestattet mit einem 'Ego auf Planetgröße', hatte großspurige Ideen ohne Ende, und Aubrey Powell war für die Ausführung zuständig", erzählt Christian Schröder im. "Die Budgets waren. Für eine Plattenhülle von The Nice hatten sie schon vorher rote Bälle nicht in irgendeiner Wüste, sondern gleich in der Sahara platziert. Nun ließen sie für das Led-Zeppelin-Album 'Houses Of The Holy'einen Felsen an der irischen Küste erklimmen. Und fürs Coverbild von 'Look Here' von 10cc, auf dem ein Schaf auf einer Psychoanalytiker-Couch vor der Meeresbrandung hockt, flogen sie nach.""Die wilden Geschichten hinter den Plattencovern sind alle", schwärmt auch Annett Scheffel in derJenni Zylka gähnt bei diesem "Sammelsurium aus affirmativen Erinnerungen. ... Am spannendsten wird der Film, wo er versucht, dieherauszustellen: Wenn auf einem Cover von The Nice scheinbar 60 rote Fußbälle in der Sahara liegen, dann lagen sie wirklich da - und das aufwendige, sündhaft teure Fotoshooting, bei dem die Bälle auch noch unaufgeblasen aus England eingeflogen wurden, kündet von der fatalen Mischung aus 'success and excess', aus der Rockmusik in den Siebzigern bestand. Und die mit der geheimnisvollsten aller Hipgnosis-Ideen, dem Spektrumspyramiden-Cover zu Pink Floyds 'The Dark Side of the Moon' auch immermitdachte."Weitere Artikel: In der empfiehlt Matthias Hannemann' Drama "Passagiere der Nacht" mit, das aktuell in der Arte-Mediathek zu sehen ist ( hier unsere Kritik ). Im erklärt Jakob Thaller, wie das Produktionsteam der Oscarverleihung, den sensationellen Border Collie aus "Anatomie eines Falls", ins Publikum getrickst und zum Klatschen gebracht hat.Besprochen werden-Liebesfilm "Die Herrlichkeit des Lebens" ( FR FD ), zwei neue, im Kino gezeigte Kurzfilme von Tsp ),' Culture-Clash-Komödie "The Persian Version" ( Tsp Presse ),Highschool-MeToo-Drama "Miller's Girl" (),Animationsfilm "Kung Fu Panda 4" ( FAZ ), die deutsche-SF-Serie "Das Signal" ( Presse ) und die vierte Staffel von "True Detective" ( NZZ ). Außerdem informiert die, welche Filme sich lohnen und welche nicht. Und hier der Überblick beimüber alle aktuellen Kinostarts.