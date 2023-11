"Judesein in dieser Welt, das fühlt sich gerade so an, als ob man alle zehn Minuten 'Fuck you!' sagen möchte. Zu all den 'Ja, aber'-Sätzen", sagt der jüdische Pianist Igor Levit im großen Zeit-Gespräch, in dem er vor allem mangelnde Solidarität mit Israel auf deutschen Straßen und in deutschen Kulturstätten beklagt: "Die jetzt fehlende Empathie hat bei mir dazu geführt, dass ich mein Grundvertrauen in das, was Gesellschaft in Deutschland ist, verloren habe. Das ist der eigentliche Bruch, den ich empfinde. Der Überfall der Hamas ist jetzt fast sechs Wochen her - ich sehe und spüre die Empathie immer noch nicht. Und jetzt kommt mein Wutmoment dazu. Ich würde am liebsten alle anschreien: Merkt ihr eigentlich nicht, dass es gegen euch geht? 'Tod den Juden!' heißt 'Tod der Demokratie!'. Wenn ihr an Demokratie glaubt, und euer Land ist an einem Punkt, wo jemand wie ich rennen muss: Dann müsst auch ihr rennen! Dass sich diese Dringlichkeit nicht auf die Straße übersetzt, finde ich erschütternd. (...) Versteht ihr denn nicht, dass auch ihr in Gefahr seid?! Ihr seid in Gefahr! Es ist eure Art zu leben, die angegriffen wird."





In der NZZ skizziert der Historiker Rasim Marz die bisherige Beziehung Europas zur Türkei und stellt fest, dass sie jetzt komplexer sind denn je: "So wie das Osmanische Reich von der Uneinigkeit Europas profitierte, so zehrt auch die Türkei unter Erdogan maßgeblich von einer inhärenten Handlungsunfähigkeit der europäischen Außenpolitik. Die EU hat sich bei der illegalen Migration wie auch bei der Außen- und Sicherheitspolitik in eine gewisse Abhängigkeit manövriert. Sie half dem türkischen Präsidenten, die Rolle eines Mediators in geopolitischen Konflikten einzunehmen oder durch gezielte Migrationssteuerung wie im Februar 2020 türkischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Präsident Erdogan wird seine Strategie fortführen und alle verfügbaren politischen Instrumente zur Erreichung seiner Ziele nutzen. Die Europäische Union wird auch nach der Ära Erdogan einer aufstrebenden Türkei gegenüberstehen, die wohl wieder den europäischen Weg Atatürks beschreiten wird, ohne ihre Altlasten übernehmen zu wollen. Die akademische wie politische Elite des Landes sieht trotz den Krisen die Türkei an einem entscheidenden historischen Punkt, an der Schwelle zum Aufstieg als globale Macht. Die Europäische Union hat diesen Bestrebungen schwerlich etwas entgegenzusetzen."



In der Debatte um ein AfD-Verbot zeigt der Historiker Frank Bösch im Tagesspiegel-Interview mit Jan Kixmüller Verständnis für die Bedenken, dass ein gescheitertes Verfahren der AfD als "Gütesiegel" in Sachen Demokratie nutzen könnte. Trotzdem: Ein Anbiederung an AfD-Positionen bringe nichts. "Die Forschung warnt hier vor einer Normalisierung rechtsradikaler Diskurse, indem deren Begriffe und eine 'wir und sie'-Unterteilung übernommen werden. (...) Eine programmatische Anpassung an rechte Parteien bremst diese nicht, sondern stärkt sie mitunter. So verhinderte der migrationsfeindliche Diskurs in der Ära Kohl nicht neue Rechtsparteien, sondern förderte die Erfolge der Republikaner und DVU, die in viele Landtage einzogen. Auch der konservative Kurs von Merz machte nicht die AfD bedeutungsloser, sondern die aktuellen Umfragen und Wahlen zeigen ihr Anwachsen. Das Anbiedern an rechte Themen ist somit keine Erfolgsstrategie."