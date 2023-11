Auchäußert sich nun zu den Ereignissen in Nahost als Mitunterzeichner einer Stellungnahme des Forschungszentrums "Normative Orders" der Frankfurter Goethe Universität. Der Text betont die "recht verstandene Solidarität mit Israel und Jüdinnen und Juden in Deutschland". Da die Massaker der Hamas dezidiert darauf zielten jüdisches Leben zu vernichten, sei der militärische Gegenschlag "" heißt es, dabei müssten allerdings ", der Vermeidung ziviler Opfer und der Führung eines Krieges mit der Aussicht auf künftigen Frieden leitend sein. Bei aller Sorge um das Schicksal der palästinensischen Bevölkerung verrutschen die Maßstäbe der Beurteilung jedoch vollends, wenn dem israelischen Vorgehenzugeschrieben werden." Antisemitismus auf deutschen Straßen ist durch, betonen die Verfasser, denn "mit dem demokratischen, an der Verpflichtung zur Achtung der Menschenwürde orientierten Selbstverständnis der Bundesrepublik verbindet sich eine politische Kultur, für die im Lichte der Massenverbrechen der NS-Zeit jüdisches Leben und das Existenzrecht Israels zentrale, besonders schützenswerte Elemente sind. Das Bekenntnis dazu ist für unser politisches Zusammenleben fundamental."In derkommentiert Jens-Christian Rabe: "All das kann dieser Tage vermutlich nicht oft genug gesagt werden. Allerdings weicht die Stellungnahme den wesentlichenaus. Was etwa 'Verhältnismäßigkeit' und ein 'künftiger Frieden' für Habermas und seine Mitunterzeichner bedeuten - dazu gibt es keine weiteren Ausführungen. Angesichts der dramatischen Verzwicktheit der Situation ist das aber."Niemand spreche darüber, wie beängstigend es sei, jetzt Palästinenser zu sein, sagt, in Boston lebender israelischer Schriftsteller mit arabischen Wurzeln im-Gespräch mit Lena Bopp, in dem er auch bekennt, wie wenig Hoffnung er noch hat: "Es gibt Stimmen in Palästina, die sagen, dass nach dem, was jetzt passiert, die westliche Welt der palästinensischen Frage Aufmerksamkeit schenken wird, dass es nach einem Waffenstillstand eine Art von Lösung geben wird und dass das palästinensische Volk es verdient, ein Mitspracherecht zu haben. Aber nein, nein,. Es gibt keine westliche Stimme und keine arabische Stimme, die uns unterstützt - ich spreche nicht von den Menschen, sondern von den. Es gibt keine israelische Stimme, auf die man zählen oder mit der man zusammenarbeiten könnte, um die, zu beenden. Ich glaube, Israel zielt vor allem auf die palästinensische Hoffnung.auf eine bessere Zukunft. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen: Das heißt nicht, dass ich ein so schreckliches Verbrechen wie am 7. Oktober rechtfertigen will, ganz und gar nicht. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die ethische Haltung von jemandem, der Lebensmittel kaufen kann und über Strom und Internet verfügt, dieselbe ist, die man von einer Person erwarten kann, die nicht weiß, wie sie ein Kilo Tomaten für ihre Familie in Gaza kaufen soll. Es sind also wahrscheinlichauf die Welt."Um den Nahost-Konflikt zu verstehen, empfiehlt Bernd Rheinberg bei dendringend die Lektüre von' letztem Buch "Liebe Fanatiker" als luzide und vorausschauende Analyse der Situation. Kurz vor Oz' Tod 2018 erschienen "beschreibt es die Irrtümer und Illusionen, die Irrwege und den Irrsinn, in und mit dem Israel existieren muss". Oz verwendet, so Rheinberg, das Bild vonals Metapher für Israels "Tragödie": "Man kann an diesem Bild einiges aussetzen, aber es erklärt die Tragödie ganz gut. Die Palästinenser führen, so Oz, quasi zwei Kriege (heiß wie kalt) gegen Israel: einen berechtigten gegen die Besatzung im Westjordanland und einen fanatischen für die Auslöschung Israels und die Errichtung eines islamistischen Staates zwischen den Ufern des Jordan und den Stränden des Mittelmeeres. Aber fast das Gleiche ließe sich, so Oz weiter, auch über Israel sagen: 'Auch Israel kämpft: einen mehr als berechtigten Krieg für das Recht des jüdischen Volkes, ein freies Volk im eigenen Land zu sein, und einen zweiten Krieg der Unterdrückung, des Unrechts und des Raubs, dessen Ziel es ist, unserer Wohnung noch zwei, drei Zimmer hinzuzufügen…'"Die Linke ist nicht mehr das, was sie mal war, stellt Josef Joffe in derwütend fest. Während früher die Werte der Aufklärung als Leitsatz galten und die ", unabhängig von Herkunft und Glauben", bejubelt man heute die Hamas, schreibt Joffe und erklärt, warum: "Die falschen Erben malen ein, das nur 'Unterdrücker' und 'Unterdrückte' kennt. Der, seine Opfer sind alle People of Color (POC), als wenn Pigmentierung Schicksal sei… Auf der Anklagebank sitzen allein der Westen und Israel als sein jüdischer Erfüllungsgehilfe, das ein 'kolonialer Siedlerstaat' sein soll, was ebenfalls Geschichtsklitterung ist. Diese Siedler sind nicht von Kaiser und König unter Flottenschutz entsandt worden. Sie sind die Nachfahren von Ausgestoßenen. Die Hälfte ist arabischer Herkunft - so weiss wie die Nachbarn. Der renommierte britische Historiker Simon Sebag Montefiore zieht das dürre Fazit: 'Die Israeli sind.' Man muss ihnen dennoch die Besiedlung des Westjordanlands ankreiden, ein Giftstachel im eigenen wie im Fleisch der Palästinenser. Den zu ziehen, machen die Brutalos auf beiden Seiten tagtäglich undenkbarer."Sagt nicht Antisemitismus, sondern fordert Jaques Schuster in der. Und überhaupt: hört auf mit der Heuchelei, ärgert er sich: "Es ist zumindest scheinheilig, wenn nicht sogar vorurteilsbeladen, wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der grundsätzlich immer sofort bereit ist, der Welt alle Pfauenfedern seiner Eitelkeit zu präsentieren, die Israelis zu einem dauerhaften Waffenstillstand auffordert und dabei in Kauf nimmt, dass die Terroristen der Hamas wieder einmal davonkommen. Wollte man die Zahl der Menschen auf Frankreich hochrechnen, die in Israel am 7. Oktober ermordet worden sind, wärengetötet worden. Jeder, der die französische Politik seit dem Terroranschlag auf die Zeitschrift2015 verfolgt, kann sich leicht ausmalen, auf welche Weise Frankreichs Regierung nach einem solchen Terrorakt gegen eine Gruppe vorginge, die wie die Hamas in einem begrenzten Gebiet tätig wäre, ohne viel Federlesen."