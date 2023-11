Bettina Allamoda: Atomic - Säulenschutz / Crash Barrier (sequin_hologram_green), 2018. Foto: Mies van der Rohe Haus.

Tom Mustroph besucht für dieeine Ausstellung der Künstlerinim Mies van der Rohe Haus : "Die Herbstsonne spielte mit ihrermalerisch mit den reflektierenden Metallteilchen, die Bettina Allamoda in ihre textilen Installationen eingearbeitet hatte. Große rote Stoffbahnenund schmiegten sich an die Außenfassaden an. Dabei traten die glänzenden Pailletten in einen Dialog mit den roten Ziegelsteinen, aus denen Ludwig Mies van der Rohe das kleine, aber feine Einfamilienhaus für das Fabrikantenehepaar Lemke erbauen ließ." Mehr Aufmerksamkeit bekam allerdings die Diskussion um die Erweiterung des Gebäudes, so Mustroph. Eigentlich war die beschlossene Sache, doch durch eine organisatorische Verzögerung wurden die eingeplanten Mittel nun anderweitig vergeben: "Inzwischen sind die Messen gesungen. 'Die Mittel sind jetzt anderweitig verplant', teilte die Senatskulturverwaltung der taz mit. Die insgesamtaus dem Sondervermögen müssen bis Ende des Jahres ausgegeben werden. Und weil das Bezirksamt Lichtenberg nicht durchbrillierte, kann sich nun jemand anderes über die eigentlich dem Mies van der Rohe Haus zugedachten Mittel freuen."Dieauf den Hamas-Terror in Israel sind peinlich bis erschreckend, ärgert sich Niklas Maak in derDer beipublizierte offene Brief ( unsere Resümees ), der mit keinem Wort die Massaker des 7. Oktober erwähnt, dafür das Ende des "Genozids" in Gaza fordert, wurde von 8000 Kulturschaffenden unterzeichnet, so der ob dieser Empathielosigkeit fassungslose Kritiker. Was sagt das über die Kunstszene aus?: "Man sollte nicht den Fehler machen, alle Unterzeichner zu Antisemiten zu erklären", so Maak, "einige waren, wenn man ihnen glaubt,, das Klein- und Großgedruckte zu lesen oder zu verstehen, sie geben zu Protokoll, nicht so genau hingeschaut zu haben ('dachte, es geht um die Forderung nach Frieden'), was die Sache nicht besser macht.", der Chefredakteur von, der inzwischen gefeuert wurde, zeigt hingegen keine Spur von Reue, berichtet Maak: "In diesen Tagen wird ihm in der Kunstwelt eine Solidarität zuteil, die man den israelischen Terroropfern nur wünschen könnte. Nan Goldin, Nicole Eisenman und viele andere Künstlerinnen fordern Velascos Wiedereinsetzung, von einem 'neuen McCarthyismus' ist etwa in einem Schreiben der Künstlerin Hannah Black die Rede. Tatsächlich wird Meinungsfreiheit an vielen Orten der Welt immer weiter eingeschränkt ... Aber David Velascos Entlassung als Anfang vom Ende der künstlerischen Meinungsfreiheit zu kritisieren istwie seine vollkommene Uneinsichtigkeit."Weiteres: Das Museum Folkwang in Essen hat den Gastkuratoraufgrund eines Instagram-gekündigt, berichtet Patrick Bahners in der. Für Bahners ergeben sich hier zwei Fragen: "Soll sich künftig jegliche Zusammenarbeit mit einem BDS-Unterstützer verbieten, auch wenn die Zusammenarbeit gar keinen Bezug zu Israel oder dem Nahen Osten hätte? Und gewissermaßen umgekehrt: Wie stellt man sich dazu, wenn in der Weltsicht der Kunstproduzenten vom Schlag Duplans eben doch ein Zusammenhang zwischen ästhetischen Visionen der Befreiung undbesteht?" Die Alexander-Tutsek-Stiftung zur Förderung von Kunst und Wissenschaft verlässt ihre historischen Räume in Schwabing, meldet Evelyn Vogel in der. Susanne Memarnia resümiert in derdie Ereignisse um die abgesagte Ausstellung des Fotografenüber "Muslimisches Leben in Berlin" ( Unser Resümee ). Der polnische Künstlererhält den "Dialog-Preis", meldet Tomasz Kurianowiczin derBesprochen wird eine Ausstellung des Künstlersin der Thomas-Rehbein-Galerie in Berlin Wilmersdorf ( tsp .)