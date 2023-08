Auch in Spanien werden muslimischevon der extrem Rechten zu einem ausländerfeindlichen Abziehbild gemacht, schreibt die Schriftstellerin und Aktivistinin einem lesenswerten-Essay. Aber der Verteidigungsreflex der Linken gegen diesen Rassismus macht sie kein bisschen froher. Sie ist überzeugt, dass selbst Frauen, die noch in Spanien unter den Hidschab gezwungen werden, wissen, "dass ihr schlimmster Albtraum diewäre". Auch sie wüssten die Vorteile einer Demokratie zu schätzen. Dies ruft El Hachmi angeblichen Feministinnen in Erinnerung, "die glauben, dass sie denverkörpern, indem sie das Gegenteil dessen tun, was die extreme Rechte will". Wenn die Frauen, die sie angeblich verteidigen wollen, "etwas sagen könnten, würden sie sicher mit ihnen über das sprechen, was ihr Leben bestimmt hat: immer unter derzu stehen, erst des Vaters, dann des Ehemannes, ein Kind nach dem anderen zu gebären, weil wir akzeptieren müssen, was Gott für uns will,zu haben, Hausarbeit zu übernehmen oder nicht einvernehmlichen Sex zu dulden, sich mit einerzu begnügen, wenn der Ehemann beschließt, von seinem polygamen Privileg Gebrauch zu machen, oder zu wissen, dass sie per Gesetz nur halb so viel erben werden wie ihre männlichen Geschwister."Neulich machte eine Umfrage Sensation, laut der einein Thüringen auf 25 Prozent käme und stärkste Partei wäre, gefolgt von AfD mit 22 Prozent und Linkspartei mit 18 Prozent, quasi eine Zweidrittelmehrheit für nicht (so) demokratische Parteien also (mehr hier ). Robert Misik will in der nicht daran glauben , dass eine Wagenknecht-Partei solche Erfolge würde feiern können. Äußerst fraglich sei, "ob es überhaupt einfür solch ein Parteiprojekt gibt. Die Wagenknecht-Strategie geht implizit ja von einer männlichen, weißen Arbeiterklasse aus, die sich nicht mehr repräsentiert fühlt, weil sieist, aber, traditionell und konservativ und die gesellschaftlichen Modernisierungen wütend ablehnt. Das ist eine Art von Proletkult, der vonkaum mehr zu unterscheiden ist. Das Wählerpotential ist chronisch überschätzt, weil medial eine Art Karikatur des Proletariats kursiert, die real existierenden arbeitenden Klassen aber in jeder Hinsicht einfach vielgesichtiger sind." In der gleichen Ausgabe der fragt der Politologe, ob die "" gemäßigt konservativer Parteien gegenüber Rechtspopulisten und -extremistinnen in Europa halten werden.Was wurde nicht über die angebliche Meutereigerätselt. Das Ergebnis aber ist für den Westen nicht entlastend, sondern resümiert Richard Herzinger in seinem Blog: "Das unmittelbare Resultat der Turbulenzen um Prigoschin jedenfalls ist, anders als von zahllosen westlichen 'Experten' vorschnell herbeigeträumt, keine Erschütterung des Putinschen Machtsystems. Ihre direkte Folge ist vielmehr, dass die 'Wagner'-Söldner jetzt, wo sie angeblich die dortigen Truppen 'zur Verteidigung' ausbilden sollen - in Wahrheit aber, um eine weitere Front gegen die Ukraine sowie gegen die Nato-Staatenaufzubauen."