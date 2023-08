Wolf Wondratschek auf der Leipziger Buchmesse 2011. Foto: Lesekreis, unter CC-Lizenz

Die Feuilletons gratulierenzum Achtzigsten. Seit den späten Sechzigern wurde seine "... zur Identifikationslektüre nicht nur seiner und einer nachfolgenden Generation", schreibt Rose-Maria Gropp in der. Seine "Gesänge über die Männer und die Frauen (es stimmt einfach nicht, dass Wondratschek dabei im ständigen Kampfmodus war), überund die Sehnsucht, also kurz: über die Liebe - und sei sie sein Hingezogensein zur Unterwelt und ihrem Personal, zum Boxen oder zur Corrida - machten ihn zum Star. Daran war Wondratschek nicht unschuldig, ließ es mindestens geschehen. Einige Etiketten, die ihm angehängt wurden, verdiente er sich redlich,oder, wenn's der Wahrheitsfindung dient, auch." Aber er "brachte das Kunststück zustande, sich trotz seines Erfolges dem Literaturbetrieb zu verweigern und seinen eigenen Weg zu gehen", ergänzt Christoph Winder im. "Viel Zeit ist seither verflossen, aber in den neuen, in freier Versform geschriebenen Gedichten ist alles noch da: Wondratscheks Sound, sein sprachlicher Punch, die Sensibilität, die Distanz zu jedem Klischee, der Sinn für das Paradoxe und für das, was wirklich zählt im Leben. Und natürlich die, die seit Jahrzehnten verlässlich durch sein Werk ziehen."Will Winkler seufzt in der: Der einstige "Popdichter" wurde irgendwann zum Podichter, der sich irgendwann einfach nur noch durchs Milieu schrieb, je nachdem, wer ihm gerade Geld für Auftragsarbeiten auf den Tisch legte. "Der einst die Gesellschaft von Hans-Jürgen Krahl und Angela Davis suchte, erschrieb sich damit konsequent einen. ... Mit wachsender Verzweiflung bekam er den abnehmenden Ruhm zu spüren. So groß, wie er sich durch die Selbstschmähung 'Bin ich das Arschloch der Achtziger Jahre?' machte, war er nicht, er hatte sich nur erfolgreich in einem Gehege mitverheddert, ein für die Literatur schier hoffnungsloser Fall, dem auch mit der Rückkehr zum Endreim und zum klassischen Sonett nicht mehr zu helfen war."Weitere Artikel: Ute Büsing porträtiert die Schriftstellerin , die in ihren Romanen Science-Fiction und historischen Roman kreuzt. Die Welt spricht mit, der' "ligne claire"-Comicklassiker "Blake & Mortimer" mit neuen Abenteuer fortsetzt - soeben erschienen: der neue Band Besprochen werden unter anderem"Laufendes Verfahren" ( Standard ),"In der Tiefe der Wurzeln beginnt ein Singen" (online nachgereicht von der FAZ ),"Luisentor" ( Tsp ),"Wie unsichtbare Funken" ( TA ),"Täuschung und Selbsttäuschung" ( Zeit ), eine Neuausgabe von"Das Fräulein" ( NZZ ) undKrimi "Mord auf der Insel Gokumon" ( FR ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Mathias Mayer über"Aphoristiker":"Es sind die kleinen Gesten,die größer werden aus der Entfernung...."