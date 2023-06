In Polen protestieren Frauen wegen des Todes einer Frau, die an einemstarb, weil man sie das tote Kind im Mutterleib nicht abtreiben ließ. Mindestens fünf werdende Mütter starben in letzter Zeit an septischem Schock, berichtet Gabriele Lesser in derund schildert diedes superrigiden polnischen Abtreibungsrechts: "Auf Wunsch der PiS, derPolens und radikaler Pro-Life-Organisationen strich das Gericht den Paragrafen, der einen legalen Schwangerschaftsabbruch bei einer schweren unddes Fötus erlaubte, aus dem bestehenden Gesetz. Seit Januar 2021 werden nun in Polen so viele schwerstkranke und nicht überlebensfähige Kinder geboren, dass die PiS-Regierungeinrichten musste. Dort können die Eltern Abschied von ihren sterbenden Kindern nehmen, ohne mit glücklichen Müttern und deren gesunden Säuglingen in Kontakt zu kommen."Ziemlich deutlich kritisiertin derdeutsche Politiker und staatliche Stellen, die "mit türkischen Nationalisten und Rassisten" zusammenarbeiten und etwa wie dieein Mahnmal zum Völkermord an den Armeniern zu entfernen drohen (mehr hier ), um den lieben Frieden mit den Erdogan-Repräsentanten zu wahren. "Auch dürfen wir das System muslimischer Verbände, die mehr politische Interessenvertreter sind als Religionsgemeinschaften, nicht weiter mitunterstützen und legitimieren. Dialog? Ja, sicher. Kooperation? Nein, nicht unter diesen Umständen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Ditib- und Milli-Görüş-Moscheen inverwandelt wurden, wo die Opposition keinen Platz hatte.""Heute weiß Deutschland, dassein großer Fehler war. Und dass man Russland nicht trauen kann", sagt, ehemaliger Wirtschaftsberater von, im-Gespräch: "Aber es zieht immer noch nicht alle richtigen Schlüsse. Es sollte verstehen, dass diebraucht, um die Sicherheit Europas zu gewährleisten. Sagen wir, Deutschland hat jetzt zu zwei Dritteln Recht. Deutschland und Frankreich bewegen sich in die richtige Richtung, aber nicht schnell genug." Außerdem scheint, das Ausmaß seiner Paranoia sei fast pathologisch, meint Aslund, der auch einen Blick in eine Zukunft nach Putin wagt: "Russlands Bevölkerung ist laut Umfragen zu etwa einem Drittel westlich-liberal, zu einem Drittel Putin-Hardliner und einem Drittel politisch passiv. Ich halte zwei Szenarien für möglich. Das eine ist, dass, weil in Russland stabile Institutionen fehlen. Das zweite Szenario ist ein Übergang zu weit verbreiteter Instabilität, denn wir würden einen längeren Kampf zwischen Gruppierungen erleben, die mit Waffengewalt an die Macht kommen wollen.""Viele Menschen im Westen glauben immer noch, dass sie dermit erhobenem Zeigefinger eineund Rechtsstaatlichkeit erteilen sollten", ärgert sich in der-Serie "Letters on Democracy" heute der slowenische Schriftsteller . "Es war die, die zusammen mit den Menschenrechten den Rahmen und die Grenzen für die sich daraus ergebende, also liberale, Demokratie von heute gesetzt hat. Sie ist kein grenzenloser Raum für beliebige gesellschaftliche Experimente, sondern besteht ausund damit auch aus einer Reihe von Regeln, die das Zusammenleben erträglich machen. Diese Faktoren müssen auch in Zukunft beachtet werden, wenn wir nicht wieder, wie so oft in der europäischen Geschichte, in gewaltsame soziale Experimente verwickelt werden wollen, bei denen wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen."Karen Krüger berichtet in derüber den Staatsakt für. Draußen drängelten sich die Fans von AC Mailand. Und im Mailänder Dom saß die Creme der italienischen Politik: "Man sah sie draußen vor der Kathedrale auf zwei Leinwänden. Auf ihnen wurde die Zeremonie mit der Predigt und den gregorianischen Chören, die sich mit den Gesängen der Ultras mischten, gezeigt, und dieses Spektakel rieselte auch live in die italienischen Wohnungen und Häuser, übertragen- allen voran natürlich von jenen von Mediaset, dem Unternehmen von Berlusconis Clan, das irgendwann, die Messe neigte sich schon fast dem Ende zu,in den Himmel steigen ließ und dieses rührende Bild mit jenem aus dem Dom überblendete. Beeindruckend."