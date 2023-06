ler Julian Weber dankt dem Hamburger Label Ostinato sehr dafür, dass mit dem Album "Synthesized Sudan: Astro-Nubian Electronic Dance Sound from the Fashaga Underground" die irrwitzigen, improvisierten Sounds des sudanesischen-Stils nun auch in Deutschland leicht auf Platte greifbar sind. Hinter der Musik stecken keine Außerirdischen, sondern der "bodenständige sudanesische Keyboarder. Als Solist spielt Jantra so virtuos auf wie ein ganzes Hochzeitsorchester." Seine Musik "klingt weder angriffslustig noch kriegerisch, es ist ein zutiefst upliftender, ja heiterer und friedfertiger Sound. ... Songs im herkömmlichen Sinne komponiert Jantra gar nicht, er freestylt." Und seinen westlich programmiertenhat er dafür "von Mechanikern so umprogrammieren lassen und hinterher weiter an der Klangpalette 'feinjustiert', bis die charakteristischenentstehen konnten".Universal Records will die Promo-Tätigkeiten fürvorerst einstellen, meldet Julian Weber in der. Jene, die im Falldiehochhalten, sollten diese auch bei jenen Frauen ansetzen, "denen vorgeworfen wird, ihre Geschichte nur aus Wichtigtuerei und Geltungssucht zu erzählen", meint Joachim Huber im. Tobias Ribi zeigt sich derweil in derentsetzt darüber, dassLindemann fallen ließ: für ihn das Beispiel "eines Verlags, der seine Entscheidungen nicht selbständig trifft, sondern diehängt".Weitere Artikel: Philipp Bovermann bringt es in derschier zur Verzweiflung, dass die beiden früheren WG-Brüderundderzeit die deutschen Charts bestimmen - und zwar jemit jungen Rappern: "Hip Hop hat ja das Problem,und gegenwärtig zu sein. ... Also hampelt man sich die Gegenwart aus dem Leib." In der zieht Ulf Poschardt seinen Hut vor dem schwulen Rapper, der im Battle Rap nicht die Mutter, sondern den Vater seines Kontrahenten fickt: "Dort, wo rüde Schwulenverachtung kulturell eher normal ist oder war, setzt Conrad einen." Lars Fleischmann berichtet in dervon der, die sich vom Musikfestival zum Klangkunst-Happening gewandelt hat. In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Jan Wiele über"Knock Song". Matthias Niederberger porträtiert für dievon der Rockgruppe, die heute ein neues (im Standard besprochenes ) Album veröffentlicht.Besprochen werdenKonzert in Köln (), ein Klavierabend vonim Wiener Konzerthaus ( Standard ), ein tschechischer Konzertabend der zwei Berliner Philharmonikerundmit der Pianistinin Berlin ( Tsp ), eine vonmit 250 Schulkindern erarbeitete Aufführüng vonOratorium "Die Schöpfung" beim(online nachgereicht von der FAZ ), ein Konzert vonin Berlin ( Tsp ),' Auftritt in Berlin (), ein Bildband mit Fotografien vonaus den Jahren 1963 und 1964 () und"The Omnichord Real Book" ().