Bülent Mümay erklärt in seiner-Kolumne, wieseine Wiederwahl im Jahr 2028 jetzt schon anstrebt, etwa indem er gegenüber den kritischen Metropolen Istanbul und Ankara und gegenüber dem Westen plötzlichgibt. Die auffälligwestlicher Staatschefs wie Olaf Scholz sieht Mümay in diesem Zusammenhang: "Eine Türkei, die sich vom Ziel der EU-Vollmitgliedschaft entfernt hat und die - als Gegenleistung für- die Wünsche des Westens erfüllt, wie etwa in der Flüchtlingspolitik, scheint zweckdienlicher zu sein. Wen interessieren noch Menschenrechte und Freiheiten? Noch vor Ende des Sommers kommt wohl auch die Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens."droht eine Partei zu gründen, die "Linken" Sorgen macht, weil sie dortmischen wird. Dabei ist das nichts Neues, schreibt der Politologein der. Alle Rechtspopulisten wollen letztlich Sozialismus, nur halt exklusiv für ihre dummen Kerls. Und Holzhauser erinnert an den Postkommunistenin der Slowakei: "Als langjähriger Regierungschef tat sich Fico mit Kritik an der EU und ihrer Russland-Politik hervor, versprach, die Slowakei vor Einwanderung zu schützen, und machte den amerikanischen Unternehmer George Soros als Schuldigen für die politische Instabilität im Land aus. Ganz ähnliche Positionen vertritt die Parteivorsitzende der bulgarischen Sozialisten,. Auch sie verspricht ihren Wählerinnen und Wählern eine Alternative zum liberalen Westen: In der Wirtschaftspolitik will sie zu linken Rezepten zurückkehren, in der Gesellschaftspolitik gegen die 'Gender-Ideologie in den Schulen' kämpfen - und die 'Ehre' Bulgariens vor 'fremden Herren' schützen."-Redakteur Patrick Bahners beobachtete unterdessen einen Auftritt Wagenknechts bei einer Diskussionsveranstaltung in der Kölner "Flora", einem Gewächshaus des botanischen Gartens: "Mit welchen Themen eine Wagenknecht-Partei immobilisieren könnte, machte der starke Beifall in der Flora deutlich. Er brandete zum ersten Mal auf, als Wagenknecht sagte: 'Wissenschaft lebt auch vom Streit.' Das war ihr rückblickender Kommentar zur Debatte über die, an der sie einen 'zutiefst undemokratischen Zug' ausgemacht zu haben meint."sind attraktiv, sie erlauben einen politisch radikalen Gestus, ohne Sozialpolitik betreiben zu müssen", resümiert Jakob Hayner in derWagenknechts Äußerungen in Köln. "Umverteilung wird nur im Bereich des Symbolischen angestrebt, hier ein paar Gendersternchen, dort ein."In Wahrheit war der Cavaliere einRitter, schreibt die Schriftstellerin in derüber den verstorbenen Silvio Berlusconi. "Er hat das Gift der Unterhaltung in die italienischen Medien mal geträufelt, mal gepumpt". Aber er hat auch dieoffenbart: "Berlusconi war:Er hat viele Frauen politisch gefördert, zum Beispiel Giorgia Meloni. Für die Misogynie der linken, für die Unterdrückung der Frauen dort habe ich mich immer geschämt - lange hatte dort keine Frau die Chance, nach oben zu kommen."Auch, ehemals Chefredakteur derverweist in derzumindest en passant aufder Berlusconi möglich machte, auch wenn es ein bisschen so klingt, als würde er den Boten killen wollen: "Der Prozess der, der 'sauberen Hände', der diean die Politiker aufarbeitete, hatte das schützende Dach vom traditionellen Gebäude der Politik gerissen, hundertjährige Parteien wie die PSI (Partito Socialista Italiano) von ihren Anführern enthauptet und Machtgebilde wie die DC (Democrazia Cristiana),die das Land seit Jahrzehnten regiert hatten, zertrümmert. In diese Bresche, die der Staatsanwalt Antonio Di Pietrogeschlagen hatte, schlüpfte nun dieser Silvio Berlusconi."