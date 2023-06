Das Landgericht Köln hatte am Dienstag dasdazu verurteilt, einemSchmerzensgeld in Höhe von 300.000 Euro zu zahlen, meldet die. Das ist nicht so viel wie der Mann gefordert hatte (800.000 Euro), aber doch bedeutend mehr als die Summe, die in kirchlichen Vergleichen herausgekommen wäre: Bis zu 50.000 Euro zahlt die katholische Kirche im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung seit 2021, höchstens 5000 Euro waren es vor 2021. Das ist eine "historische Entscheidung", hofft im beistehenden Kommentar Daniel Deckers, nicht nur wegen der Höhe des Schmerzensgeldes: "Auch die hoch bezahlten, wie die Kölner Strafrechtskanzlei Gercke, die den Verantwortlichen des Erzbistums noch vor zwei Jahren bescheinigt hatten, keine strafbewehrten Pflichten verletzt zu haben, dürften sich ihrer Sachefühlen - und nicht nur sie. Sollte das Kölner Urteil zu ständiger Rechtsprechung werden, würde dieeine fundamental andere sein als bisher."Das sieht auch Annette Zoch so, die das Urteil in derbegrüßt, weil der Vorsitzende Richter dasfür anwendbar erklärte. "Das bedeutet: Wenn zum Beispiel ein Staatsbeamter in Ausübung seines Amtes gegenüber einem Dritten einen Schaden verursacht, haftet zivilrechtlich dafür nicht der Beamte selbst, sondern. In diesem Fall also die Kirche. Das eröffnet den Weg fürdieser Art."Im-Interview mit Peter Neumann glaubt die amerikanische Philosophin, deren Buch "Der Wirklichkeit widerstehen - Soziale Konstruktion und Sozialkritik" 2021 auf Deutsch erschien, nicht daran, dass in dernoch einen Minimalkonsens gibt: "Es gibt keine gemeinsame Basis mehr. Es gibt viele Menschen, die die fundamentalsten Prinzipien der Demokratie infrage stellen. Und genau deshalb sind die Gräben auch so tief. Die größte Gefahr ist momentan, dass der Dialog abbricht. Und zwar vollständig. Wir stimmen nicht mehr darin überein, was eineist. Was die Quelle unserer moralischen Überzeugungen ist. Der Schaden, den die Verbreitung vonangerichtet hat, ist kaum zu ermessen. Wir stehen uns heute sprachlos gegenüber."Laut einer Umfrage des Gallup-Meinungsforschungsinstituts hat der, also die ablehnende Haltung unter anderem gegenüber Abtreibung, gleichgeschlechtlichen Beziehungen und Transgender-Themen, in den USA denseit etwa einem Jahrzehnt erreicht. Im-Gespräch mit Juliane Schäuble erläutert, Chefredakteur von Gallup: "Einen Teil könnte man als eine Artauf die Fortschritte verstehen, die das Land insbesondere in Bezug aufgemacht hat. Denn in den vergangenen zehn Jahren hat sich die öffentliche Meinung sehr schnell in diese Richtung bewegt. Viele Republikaner fühlen sich unwohl mit diesem Wandel und vor allem dem Tempo der gesellschaftlichen Veränderungen. Dasdes Supreme Courts war deshalb ein Sieg für die Republikaner."In derärgert sich Claudia Schwartz über die, die sich in der Mehrheit, so Schwartz, seit über dreißig Jahrenäußern. In diesem Kontext liest sie auch die Kritik anBuch "Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung" . Immerhin vermerkt sie: "Trotz zerrütteten Verhältnissen darf essein, danach zu fragen, weshalb dieso erfolgreich beackert. Hier schießt Oschmann, der das eine Zumutung findet, übers Ziel hinaus und erweist der Debatte einen. Eine junge Generation wählt mittlerweile in Ostdeutschland auch nicht aus Protest die AfD, sondern weil sich die Ressentiments der Wendeverlierer weitervererben. Doch mit der Diskursbereitschaft der Ostdeutschen untereinander, daraus macht Oschmann kein Hehl, steht es auch nicht zum Besten. Gerne wüsste man in diesem Kontext auch, wie Oschmann den auffallendenund den Zuspruch für Putin erklären würde, wenn nicht aus einer tiefsitzenden ideologischen Überzeugung heraus."