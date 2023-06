Der Schriftsteller ist gestorben. Wieland Freund verabschiedet sich in dervon einem wortkargen, zurückgezogenen Zauderer mit der modernen Welt. Ein Eremit war er zwar nicht, "er war einfachan allem, was nicht existenziell war. ... Selbstdeutungen waren ihm zuwider, psychologischer Realismus auch." Bei McCarthy "geschieht, was geschieht, und in McCarthys Romanen geschieht durchaus etwas: Mensch bewegt sich durch Landschaft, Mensch hat Hunger, Mensch hat verwirrende Gefühle, Mensch hat Mut (oder nicht), Mensch hat Angst, Mensch mordet, Mensch stirbt. ... Eher als eine Erzählung zu entwerfen, drang er erzählend zumvor." Aber "es gibt eben auch McCarthys herrliche Prosa, die sich, oft in Gestalt von, wie ein Himmel über die staubige Straße der Handlung wölbt: Sätze von gewaltiger Schönheit, voller Bilder."McCarthy "war ein Schriftsteller der", schreibt David Hugendick auf. Seine "Prosa zielte meist auf das", sein "Werk ist besessen von der Weltverfinsterung und der Verdammnis. Der Schauplatz dieser Prosa waren die Steppe, die Wüste, die Wälder von Tennessee und die Küste von Louisiana." Dort beschwor er "ein mythisches Gelände herauf, das dem seines literarischen Ahnen William Faulkner in vielem ähnelte. Dort fand McCarthy Platz für seinedes Menschen, keinen letztlich behaglichen Existenzialismus, sondern, Nihilismus, die Gluthitze und die Todeskälte. ... Aber immer las man die Trauer, immer las man in dieser düsteren, mitleidlosen Literatur die Verzweiflung darüber, dassimmer der Mensch selbst ist."Die vom Autor brüsk abgewiesene Nachfrage an, was es mit dem Wort "" in seinem zu Förderungszwecken bei der Basler Literaturförderung eingereichten Romanfragment auf sich habe (unser Resümee ), kam offenbar von einem einzelnen Gremiumsmitglied, einer Stadt-Vertreterin, auf Eigeninitiative, wie Paul Jandls Artikel zum Thema zu entnehmen ist. ""In Sulzers neuem Buch kommt das Z-Wort vor, weil die Handlung in denangesiedelt ist. Das vom Ich-Erzähler verwendete Wort entstammt dem damals üblichen Sprachgebrauch. Wer sich in der Literatur um realistische Atmosphäre bemüht, bekommt es mit der heutigen Realität des politischen Kulturbetriebs zu tun. Die Stadt Basel bittet Jurymitglieder, anteilzunehmen. Sie werden moralisch nachgeschult. Aber auch Künstler stehen offenbar im Verdacht, heimlichzu treiben." Vielleicht, überlegt Jandl, brauchte es eher "verpflichtende Literaturkurse für die Politik. Dann müsste sie nicht nachfragen, was die Autoren meinen, und würde sie auch nicht für verkappte Rassisten halten."Weitere Artikel: schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. Deborah Vietor-Engländer ( FR ) und Peter von Becker ( Tsp ) erinnern an die Schriftstellerin , die heute vor 100 Jahren geboren wurde. Besprochen werden"Was suchst du, Wolf?" ( NZZ ),"Der Schatten im Exil" () und"Winterpoem 20/21" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Ulrich Greiner über' "Von Engeln":"Man hat euch die weißen Kleider genommen,Die Flügel und selbst das Sein,Ich glaube euch dennoch ..."