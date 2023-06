", fragt Mario Lavia in. "Jetzt gar nichts: Der Berlusconismus. In der Tat werden die Berlusconianer, ein paar Generationen politischer Akteure, nicht überleben, sie werdenuntergehen, der, so unsicher er auch sein mag, alles zu verschlingen scheint. Berlusconianer zu sein, bedeutete nichts anderes, als alle Regungen des Cavaliere mehr oder weniger getreu zu imitieren, politisch und gesellschaftlich, engstens seiner Idee vom schnellen Leben und von politischen Kämpfen angeschmiegt, mit allen fälligen Drehungen und Wendungen, aber es ist, 'Bonapartist' war nur er."Seinen Glamour hatte er am Ende verloren und war, sozusagen lebendig einbalsamiert, zum Möbelstück in der italienischen Politik geworden, konstatiert Michael Braun in der: "Hatte Forza Italia in den besten Zeiten Zustimmungswerte von rund 30 Prozent, waren es bei den Wahlen 2018 nur noch 14 Prozent und beim Urnengang 2022 gar nur noch 8 Prozent. Doch Berlusconi saß weiter mit, er wäre im Januar 2022 gar gerne Staatspräsident geworden. Dafür reichte es nicht, aber Berlusconi selbst saß seit 2022 wieder im Senat, während Forza Italia mehrere Minister*innen in Melonis Kabinett stellt."Berlusconi "geht ein in die Weltgeschichte als eine Art, als schräger politischer Avantgardist, alsund Demagogen, Kopfverdreher und Quacksalber, die so reden, wie er redete, die lügen, wie er log", schreibt Oliver Meiler auf Seite 3 der: "Auchdiente Berlusconis Geschichte als Vorlage. Der Vergleich gefiel Berlusconi nie, er hielt sich immer für besser, komplexer,, der es bis ins Weiße Haus geschafft hatte." Ebenfalls in dererinnert Willi Winkler an die "" durch Berlusconi, die mit Zulassung der privaten Sender auch Deutschland erreichte: "Die 'geistig-moralische Wende', die der unvergessene Laienprediger Helmut Kohl bei seinem Regierungsantritt 1982 angekündigt hatte, fand im Fernsehen mit all der Verlogenheit statt, zu der dievon Berlusconi, Kohl und Leo Kirch in der Lage war." Ach, wie schön war es, als es im Fernsehen nur drei Programme und DDR 1 und 2 gab.In der-Serie "Letters on Democracy" erzählt heute die 1986 geborene bosnisch-serbische Schriftstellerin , wie schwer es ihr als "" bis heute fällt, sich europäisch zu fühlen. Auch, weil sie zu zahlreichen Veranstaltungen nur als "Bosnierin" eingeladen wird, die über "die" sprechen soll. Die europäische Identität ihrer Altersgenossen in den neunziger und nuller Jahren war "voller sinngeladener Wörter, mit denen ich nichts anfangen konnte, für die ich aber meine eigenen Definitionen fand. '' bedeutete, einenzu haben. 'Millennial' bedeutete, dass es in deinem Haushaltgab. 'Interrail' bedeutete Hogwarts Express. Irgendwann lehnte ich eine Einladung zu einer Party mit dem Titel 'Ich vermisse die Neunziger!' ab und beschloss, Kopfschmerzen dafür verantwortlich zu machen, anstatt einen Haufen backpackender, das in dieser Zeit in meinem Land stattgefunden hat."aus verschiedensten Sektoren - wie McDonald's und VW, Ikea und Nissan, Inditex und Decathlon - wurden gezwungen,und ihre Vermögenswerte zurückzulassen", schreibt der russische Ökonomin der. Putin zwang die Unternehmen, "ihre Anlagen in Russland für einenan von den Regierungsbehörden ausgewählte Firmen und Einrichtungen zu verkaufen", erläutert Inosemzew und fordert: "Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich die von Putins Raubzug betroffenen Unternehmen vor internationalen Gerichten werden wehren können. Daher sollten die westlichen Regierungennicht nur gegen die Urheber, sondern auch gegen die Nutznießer dieses Diebstahls ausarbeiten. Dazu gehören sämtliche russischen Unternehmen, die westliche Vermögenswerte in Russland übernommen haben, sowie deren Eigentümer und Topmanager."