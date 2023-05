Christopher Rüpings "Il Ritorno / Das Jahr des magischen Denkens". Foto: Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper

Opernintendant Serge Dorny möchte mit seinem Münchner "Ja, Mai"-Festival Barock und Gegenwart zusammenbringen. Auch Regisseurschlägt in seinem "Begegnungstheater" gern Brücken, weiß -kritikerin Sabine Leucht und deswegen gefällt ihr auch, wie erBarockoper "Il Ritorno d'Ulisse in Patria" undTrauerbuch "Das Jahr des magisches Denkens" über den Tod ihres Mannes zusammenführt: "So tritt denn gleich Damian Rebgetz mit den ersten Sätzen des Buches an die Rampe: 'Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen, und das Leben, das man kennt, hört auf.' Das Scharnier, dassowie zeitgenössische und barocke Erzählweisen verbinden soll, ist eingesetzt! Das macht Sinn, weil es hier wie dort ums Loslassen respektive Festhalten geht. Denn auch Penelope in Monteverdis Oper vermisst ihren Mann."Martin Jost erkennt an diesem Abend eine starke These zur Arbeit: "Ein Text, ein Stück, ein Kunstwerk - hier eine der ersten Opern überhaupt - darf nicht in einer Form gerinnen. Wir müssen mit ihm streiten können, es muss in unser Leben greifen, es muss sich anschreien lassen und." In dersieht Reinhard Brembeck "braves Rumstehtheater" und empfiehlt stattdessen die Schau des ebenfalls zum "Ja, Mai" eingeladenen Konzeptkünstlers und Buddhisten, der im Haus der Kunst eine tolleeingerichtet hat.Selten wird thematisiert, wie es in densteht. Lars von der Gönna legt in dereinen gut recherchierten Artikel über dasvor, das in der Intendanz von Julia Wissert vor sich hinzudümpeln scheint. Und dennoch kommt die Erfolgsmeldung:. Wie das geht? "Die Zahl stimmt, sie stimmt, weil Statistik eben so geht und man ihr vertraut - solange man nicht ins Theater geht. Diese 50 Prozent gehen so: Ist das große Haus an einem Abend geschlossen, während oben im Studio mit gerade mal 95 Plätzen Büchners 'Woyzeck' läuft (Abi-Stoff) hat das Haus: 100 Prozent. Der Abend 'Ihr wollt tanzen' findet auf der Bühne statt. Platzzahl 30, ausverkauft: 100 Prozent. Im großen Haus schloss man für 'Gott des Gemetzels' den Rang (Begründung des Theaters: ''), nun tauchen dessen Plätze in der Statistik nicht mehr auf."Axel Brüggemann berichtet in seinem-Newsletter "Klassikwoche" ähnlich Deprimierendes. Die Stadt Berlin hatte Jugendlichenzur Verfügung gestellt. "Die Ergebnisse sind ernüchternd: Die Berliner Jugendkulturkarte (ein 50 Euro Gutschein) sorgte für 160.000 Kulturbesuche - die meisten davon in Museen. Allerdings verzeichneten die drei Berliner Opernhäuser. Ähnlich war die Resonanz in Bremen, wo die Jugendlichen mit der Freikarte 60 Euro für ein weitaus breiteres Angebot (inklusive Schwimmbäder) zur Verfügung hatten. 407.000 Tickets wurden umgesetzt: Spitzenreiter waren. Lediglich 2.200 Karten wurden für Theaterbesuche in Bremen und Bremerhaven eingesetzt."