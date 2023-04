Caroline Schwarz liest für diemit Genuss die privaten SMS und Whatsapp-Mitteilungen, die in dergeleakt wurden (Unser Resümee ), und das, obwohl sie voller "Rechtschreibfehler" stecken. Aus ihrem Resümee ergibt sich die überraschende News, dassist: Die Recherche offenbare "das Bild eines mächtigen Mannes, der die Bundespolitik beeinflussen, Angela Merkel absägen und die Ostdeutschen fertigmachen will. Ein Mann, der den Klimawandel eigentlich ganz gut findet, in Trump einen geeigneten US-Präsidenten sieht und die Wahl Kemmerichs zum thüringischen Ministerpräsidenten mithilfe der Stimmen der AfD unproblematisch findet." Schwarz sagt es dann auch selbst: "Die Enthüllungen derdürftenhaben.""Döpfners Denke war schon", winken auch Laura Hertreiter und Cornelius Pollmer in derab - und viel zu befürchten habe Döpfner auch nicht: "Um sich herum, so kann man es auch dem-Artikel entnehmen, hat Döpfner Vorstände versammelt, die ihm letztlich. Über Vorstandsmitglied Jan Bayer heißt es in der, auf die Frage, ob Reichelt die Affäre überstehen könne, habe er geantwortet: Das stehe und falle mit Döpfner, 'mit keinem anderen'. Imsitzen kaum unabhängige Menschen."Es ist eben nicht nur Döpfners, die hier offenbar wird, hält aufder Medienwissenschaftlerdagegen. Denn seine Gesinnung werde "publizistisch wirksam": "Fakt ist in jedem Fall, eben darin besteht der Reputationsschaden für Springer, dass die Urteile von Journalistinnen und Journalisten aus dem Hause nun mitunter wievon oben wirken, die der Chef in einer fiebrigen elektronischen Botschaft eingefordert hat. Auch und obwohl dies überhaupt nicht stimmen muss."Und in derist wegen Döpfners Äußerungen gegendie Hölle los: Er solltewerden, fordert Maritta Adam-Tkalec - seine Aussagen sieht sie nahe an der "Volksverhetzung": "Das Ansinnen, 'aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn zu machen' weist in die dunkelsten Ecken der Zivilisation: Reservate, Apartheit-Zonen,- wo Minderwertige, Arbeitsvölker,vom guten Teil der Bevölkerung ferngehalten werden und sich noch etwas nützlich machen." Ebenfalls in derDöpfners Absetzung als Verlagschef.Und Stefan Niggemeier fragt in einem Tweet: Ist der Leakan Döpfner? Dasselbe fragt Michael Hanfeld in der: "Ist es die kalte Rache des Julian Reichelt? Danach könnte es aussehen, eingedenk der Tatsache, dass etliche der zitierten Chats solchesind."Derist eine uralte Zeitung und hat jüngst die Verwicklung des ehemaligenin denoffengelegt (mehr hier ) und will nun einen Fonds von zehn Millionen Pfund zur Bekämpfung heutiger Formen der Sklaverei auflegen. Außerdem rühmt sich der, er habeein Bekenntnis zur Aufarbeitung entrungen. Gina Thomas kann das in dernicht ganz ernst nehmen, denn der König habe schon seit Jahren seine Offenheit für das Thema bewiesen. Was derüber seine Gründer herausfand, ist auch nicht unbedingt ein Skandal, findet sie: "Nur einer der elf Geldgeber war durch Partnerschaft an einer Firma, die Sklaven besaß, direkt verwickelt. Zusammengenommen sind diese Männer, die sich für liberal und aufgeklärt hielt, jedoch genauso wenig auf die in fernen Ländern zu ihrem Nutzen verübten Untaten achteten, wie wir heute darüber nachdenken, unter welchen Umständen unsereoder Einzelteile von Smartphones produziert werden."