Da kommt was auf uns zu: "Asteroid City" von Wes Anderson läuft ebenfalls in Cannes

hat seinen Wettbewerb bekannt gegeben - und wenn man die letzten Jahre schon dachte, dass das Filmfestival unmöglich noch mehr große Namen in einen Jahrgang packen kann, setzt es in diesem Jahr sogar noch einen drauf: Daniel Kothenschultes "cinephile Erwartungen" sind jedenfalls "gekitzelt", gesteht der Kritiker in der. Die Croisette bleibt auch weiterhin "das", staunt Tobias Kniebe in der. Aber was läuft? Neue Filme von unter anderem diesen: "Wenders. McQueen. Kitano. Kaurismäki. Anderson. Kore-eda. Moretti. Bellocchio. Haynes. Loach. Almodovar" und der neue Scorsese läuft außer Konkurrenz - bei diesem "Überfluss", dem sich dann noch Heerscharen Stars von vor der Kamera anschließen, muss sich-Kritiker Hanns-Georg Rodek erst einmal hinsetzen , damit es ihn nicht umwirft. Nurvermisst er: Viele dieser Meister sind - "das bringen Meisterschaft und Bekanntheitsgrad mit sich - bereits in ihren Siebzigern oder Achtzigern. Unter den 19 Wettbewerbsregisseuren gibt es, die Tunesierin Kaoutherund die Senegalesin. Es gibt, um diese Abfragen auch gleich zu erledigen, sechs Frauen im Wettbewerb, einen Film aus dem Iran und keinen aus der Ukraine oder Russland."Ob es an, der neuen Präsidentin des Festivals, liegt, dass dasin Cannes in diesem Jahr zumindest ein klein wenig präsenter ist? Neben Wenders' "Perfect Days" läuft jedenfalls noch ein Dokumentarfilm von Wang Bing überan der Croisette und die Schauspielerintritt in gleich zwei Wettbewerbsfilmen auf, schreibt Andreas Busche im, dem ein frischer Wind allerdings auch ziemlich auffällig fehlt: Zwar sind in diesem Jahr erneut zwei Blockbuster im Programm, doch "möchte man daraus eine neue Politik von Thierry Frémaux ableiten, dann die, dass Hollywood in Cannes, wie schon im Vorjahr mit 'Top Gun' und 'Elvis',gebraucht wird, während der Autorenfilmerim Wettbewerb läuft. Undweiter außen vor bleibt. Ob man so aber 2023 ein Filmfestival modernisiert?"Außerdem: Torsten Groß ( ZeitOnline ) und Andreas Busche ( Tsp ) berichten vonBerliner Lesung aus seinem Buch "Cinema Speculation" . In der gratuliert Andreas Scheiner- der Streamer hat ja bekanntlich als DVD-Versand begonnen - zum 25-jährigen Bestehen.