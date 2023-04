Wladimir Putin scheintzu Tode quälen zu wollen. Gerade ist er zum zum 13. Mal in dieverlegt worden, nachdem er gerade mal drei Tage draußen war, berichtet Anastasia Tikhomirova in der: "Informationen seines Anwalts zufolge musste Nawalny in der Nacht vom 7. auf den 8. April mit einem Krankenwagen aus seiner Zelle abgeholt werden, weil er unter starken Magenbeschwerden litt. Es heißt, er habe eine unbekannte Krankheit. Eine Behandlung findet nicht statt. Der ohnehin abgemagerte Häftling verlor innerhalb von nur zwei Wochen. Die Medikamente, die ihm seine Mutter schickte, hat er nicht erhalten. Auf die Frage, woran er denn leide, soll ihm der Gefängnisarzt geantwortet haben: ', jeder hat gerade irgendwelche Beschwerden.'" Tikhomirova fürchtet, dass Nawalny systematisch vergiftet wird.Es steht zwar zu hoffen, dass die jetzige türkische Opposition Tayyip Erdogan schlägt, aber der Schriftsteller, der teils deutscher, teils türkisch-armenischer Herkunft ist, erklärt in der, warum ihm das Bündnis der sechs Parteien, das jetzt gegen Erdogan antritt, auch unheimlich ist: "Es ist durchsetzt mit Rassisten, Nationalisten, Faschisten und Islamisten,, dass sie selbst in der AfD keinen Platz fänden. Ein paar Naive und Lautere denken, sie könnten die dunklen Mächte täuschen oder das Richtige im Falschen tun, wenn sie nur erst den Präsidenten gestürzt haben. Sie träumen noch, vom Heil der geeinten Nation, die das 19. Jahrhundert erdacht hat und die niemals gelebte Wirklichkeit aus freien Stücken wurde. Das Bündnis hat also nicht das geringste Interesse daran, diezu lindern."Die Kritik anÄußerungen mag berechtigt sein, aber "schert in der China-Frage aus, auch weilihn zuvorhaben", schreibt Macron- Biograf in der: "In den vergangenen Jahren hat Frankreich viel stärker als die Bundesrepublik darauf gedrängt, China in die Schranken zu weisen. Macron forderte als Erster das '', das heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anmahnt: die Verringerung des Risikos einer Abhängigkeit von China. Wenn die amerikanische Hegemonie ein Stück weit schwindet, dürfe sich Europa auf keinen Fall der neuen chinesischen Vormacht unterordnen, sagteder damals frisch gewählte Macron. In Deutschland war man da noch naiver: Die Spitzen von Politik und Wirtschaft sahen die Gefahren deutscher Abhängigkeiten von der totalitären Volksrepublik nicht. Oder sprachen zumindest nicht öffentlich darüber."nennt Weck vor allem die Kritik aus Deutschland, denn: "Es ist nicht Macron, sondern, der nach wie vor eine: Es wäre eine Politik, die Europas spezifischen Interessen dient, aber die Interessen der USA als bis auf Weiteres lebenswichtigsten Partner nicht ignoriert."Dennoch, aus Macrons Äußerung zu Taiwan "entsteht auch eineBotschaft", schreibt Michaela Wiegel in der. "Seine Wiederwahl verdankte Macron dem Willen einer Mehrheit der französischen Wähler, die Geschicke des Landes nichtanzuvertrauen. Indem er den Unterschied zwischen dem demokratischen System Taiwans und der autokratischen Führung in Peking herunterspielt, baut erab. Von einer Präsidentin Le Pen erwartet man einen Kuschelkurs mit Diktatoren, von Macron nicht."Außerdem: Melanie Mühl ist für dienach Kiew gereist und trifft Aktivisten der NGO "Save Ukraine", die sich um von den Russen entführtekümmert - die ukrainischen Behörden sprechen heute von

Politik

Der russische Kulturwissenschaftler und Psychoanalytiker Alexander Etkind legt in der Zeit einen interessanten Essay über die russisch-chinesischen Beziehungen vor, in denen Russland jetzt der schwache Part ist. Das war nicht immer so. Als China schwach war, hatte Russland China Land geraubt, so wie es jetzt in die Ukraine einfiel. China hat Russland einiges zu verzeihen: "In seinen Gesprächen mit Xi hofft Putin nun darauf, dass dieser die Logik des russischen Vorgehens in der Ukraine versteht, ohne sie selbst auf die Gebiete anzuwenden, die das Russische Kaiserreich von China annektiert hat. Hat diese Hoffnung aber realpolitisch Aussicht auf Erfolg? Ein großer Teil der Mandschurei, den China eingebüßt hatte, gehört noch immer zu Russland. Diese Region verfügt über einen bedeutenden strategischen Wert, reiche Bodenschätze und ein erhebliches geopolitisches Potenzial. Wichtige Städte und Militärhäfen sind dort gegründet worden."



Der Menschenrechtsaktivist Abduweli Ayup war selbst in den chinesischen Internierungslagern in Xinjiang inhaftiert, er erlebte Folter, darunter auch sexuelle Gewalt. Nach seiner Freilassung hat er mit Hunderten Uiguren gesprochen. Im Tsp-Gespräch mit Viktoria Bräuner berichtet er: "Zeugenberichten zufolge müssen sich uigurische Frauen ab 18 Jahren zwangssterilisieren lassen und das Zertifikat bei der Polizei vorlegen. Zudem werden offenbar muslimische Zwangsarbeiter in Fabriken auch in anderen chinesischen Provinzen eingesetzt. Uigurische Kinder werden gezwungen, staatliche Internate zu besuchen, und bekommen dort Unterricht in Mandarin, der Sprache der Han-Chinesen. Mithilfe öffentlicher Überwachung, Straßencheckpoints und der Auswertung von Handy- sowie Internetdaten findet Menschenrechtsorganisationen zufolge eine regelrechte Massenüberwachung statt. Die chinesischen Behörden erstellen demnach elektronische Akten für Mitglieder der Minderheiten - mit umfassenden Informationen zu ihren Familien, Vorfahren, Freunden, der religiösen Einstellung. Dazu kommen DNA-Proben, Foto- und Filmmaterial."



"Verrat mitten im Krieg. Viel schlimmer geht es nicht", kommentiert Georg Mascolo die jüngsten US-Geheimdienst-Leaks in der SZ: "Sicher ist, dass diese Geheimdienst-Affäre zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen könnte. Die Frühjahrsoffensive der Ukraine steht an, alle Kraft richtet sich auf diesen so entscheidenden Moment. Ein Erfolg ist, da übrigens verraten die Papiere kein besonderes Geheimnis, keinesfalls sicher. Der Beistand der US-Geheimdienste ist in dieser Situation nicht weniger entscheidend als umfangreiche Waffenlieferungen, vor allem von ausreichend Munition. Aber worauf soll die Ukraine vertrauen, wenn unklar ist, wer da so alles mitliest? Verunsicherung, Vorsicht, ja Misstrauen sind nun unvermeidlich."



Außerdem: "Was fasziniert unbescholtene Bürger am Systemsprenger Trump?", fragt Thomas Assheuer auf ZeitOnline: "Er inszeniert sich als verfolgte Unschuld, die sich von einem 'hasserfüllten' linken Großinquisitor unter den Augen der Öffentlichkeit kreuzigen lässt. Heilsam, so geht Trumps Kalkül, wirkt seine Selbstopferung deshalb, weil sie das von linker correctness eingeschüchterte Volk auf die Barrikaden treibt und eine unterdrückte Systemwut entsichert."