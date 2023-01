Wie schon zu Zeiten des Kalten Kriegs isteine Waffe der russischen Kriegsführung. Andauernd werden Gerüchte verbreitet, die Ukraine arbeite an schmutzigen Bomben oder biologischen Waffen. Die Ukraine hat die Vorwürfe mit Leichtigkeit entkräftet, und sie verfingen im Gegensatz zu den achtziger Jahren, als die Welt eine Zeitlang der sowjetischen Legende glaubte, Aids sei von den Amerikanern erfunden worden, nicht. Noch ein Unterschied zu damals fällt auf, schreibt Geog Mascolo in der SZ. "In der russischen Doktrin spielte stets der '' eine Rolle, also Personen, die Unbewiesenes nicht nur glauben, sondern auch weiterverbreiten. Früher suchte und fand Russland diese eher im linken Spektrum, heute sitzt der."Das bestätigt sich in einem-Artikel von Patrick Bahners, der beschreibt, wie die AfD - allen voran- an die Seite Russlands rückte: "Sein Ceterum censeo war: Russland darf nicht zerstört werden. Er redete einerdas Wort, deren unausgesprochener Hauptsatz ein Primat des Psychologischen war. Dasbedurfte nach seiner Darstellung der Stabilisierung - also müsse man den Russen 'eine neue Ordnung anbieten'. Ausdrücklich argumentierte er psychologisch, als ihn der Interviewer [der] nach derseiner Position in der AfD fragte. 'Ich glaube, es gibt ein Grundgefühl in der Partei, das weg will von einer. Das will weg davon, dass deutsche Außenpolitik nicht immer bei uns gemacht wird. Ein Gefühl, das findet, dass die Souveränität, die Deutschland hat, jetzt auch bei relevanten Entscheidungen zum Tragen kommen muss. Und dafür ist diese Russlandfrage im Grunde fast so etwas wie ein Symbol.'"Der ukrainische Schriftstellerhat keine Zeit mehr zu schreiben. Er fährt jetzt regelmäßigum die Soldaten mit dringend benötigten Waren zu versorgen. Manchmal ist es überraschend, was plötzlich enorm wichtig wird, wie er in der taz erzählt : "Das wichtigste von all den Dingen, die ich an die Soldaten an der Frontlinie geliefert habe, war eine. Eine Ein-Kilo-Packung frisch gerösteten Kaffees aus einer Hipster-Rösterei im. Viereckiges glänzendes Bündelchen mit stilvollem Sticker 'Roasted Uganda'. Eine Sache eher für Instagram als für die Front. Dennoch, es sollte eine ziemlich verteidigende Funktion erfüllen - allerdings nicht den Körper schützen, sondern etwas, was viel wichtiger als dieser ist. Das. Früher, als ich noch Gedichte schrieb, hätte ich diese merkwürdige Substanz als Seele bezeichnen. Jetzt würde ich versuchen, einen banaleren aber nichtsdestotrotz genaueren Begriff zu nutzen. Der Kaffee half, die Psyche zu schützen, dadurch, dass er ein Gefühl vermittelte, dass dubist, ein Ziel für Scharfschützen und Bomben, sondern ein Mensch. Ein Mensch, mit all seinen Vorlieben und Gewohnheiten. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Morgen..."Schon die Osteuropaforscherinhatte letzte Woche gefragt, warum Zeitungen wie diedem Rechtsprofessorim Namen falscher Äquivalenz erlauben, falsche Behauptungen über den Ukraine-Krieg zu verbreiten (unser Resümee ). In der setzen setzen die Juristinund der Politologenach und fragen, warum Merkel immer wieder gestattet werde, ein "" zu verbreiten. Deutlich machen sie es an Merkels Argument zur Krim, deren russische Eroberung er als legitim und vondarstellt: "Merkel verklärt die militärische Einverleibung der Halbinsel als. Er unterschlägt die massive Gewaltandrohung gegenüber Politikern und Bürgern auf der Krim seit 2014 sowie die fortlaufenden schweren Menschenrechtsverletzungen des russischen Gewaltregimes auf der Schwarzmeerhalbinsel sowie diegegen die indigenen Krimtataren während der letzten neun Jahre."