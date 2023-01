Nach den Silvesterkrawallen würde Gunnar Hinck in dergern über sprechen . Denn natürlich litten junge Migranten unter sozialer Benachteiligung und rassistischer Diskriminierung, aber sie wachsen auch mit gewissen Prägungen auf: "Warum schießen manche arabisch- oder türkischstämmige junge Männer an Silvester gern mitherum? Weil in ihren Herkunftsländern oder in den Herkunftsländern ihrer Eltern Männer auf Hochzeiten gern Schüsse abgeben, oft auch aus scharfen Waffen. Das zu benennen, ist nicht Rassismus, sondern Sozialanthropologie ... Das, das in Neukölln oder Hamburg-Wilhelmsburg zu sehen ist, steht in einen seltsamen Kontrast zu sich auffächernden Männlichkeitsbildern insgesamt. Es dürfte einen Zusammenhang geben zwischen einem 'Loser'-Dasein (so die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci) und dem Drang,herauszukehren. Umgekehrt gesagt: Wer auf irgendetwas persönlich Geleistetes stolz sein kann, hat es nicht nötig, sich durch Raketenschüsse auf Passanten mal richtig böse und bedeutend zu fühlen.gehen hier zusammen."Das Diskutieren übers Gendern kann man sich eigentlich sparen, meint Nele Pollatschek in der, wirklich vorangebracht wird die geschlechtergerechte Gesellschaft nur durch eine bessere Politik: "Gemessen am durchschnittlichen Bruttostundenverdienst der Männer lag diein Deutschland 2019 beiund damit deutlich über EU-Durchschnitt (14 Prozent). Von den 27 EU-Staaten stehenda als Deutschland. Wobei auch diese Zahlen geschummelt sind, weil Deutschland in Geschlechterfragen nach wie vor aus zwei Teilen besteht: dem ungerechten Westen und der ehemaligen DDR, wo die Pay-Gap bei recht vorbildlichen sieben Prozent liegt.und dem DDR-Erbe wäre Deutschland EU-Spitze im Frauen-schlechter-Bezahlen. Dass Ostdeutschland in der Bezahlungsgerechtigkeit so unfassbar viel besser ist als der Westen, hat einen Grund: Kinderbetreuung. Die Gender-Pay-Gap ist an erster Stelle."Immer stärker drängt die Care-Bewegung darauf, Hausarbeit und Fürsorge alszu lassen. In der hält Rainer Hank das für einen Irrweg: "und mit ihr die philosophische Tradition sprach von 'vita activa': sich sorgen, sich kümmern, sich engagieren für Familie, Nachbarn und Freunde. Niemand hätte das 'aktive Leben' als Synonym für Arbeit gebraucht. Und schon gar nicht daraus geschlussfolgert, dass es für 'vita activa' einen Tarif- oder Mindestlohn geben müsse... Wäre es nicht emanzipierter, diezu retten, freilich unter der Voraussetzung, dass die Zuständigkeiten für das sorgend aktive Leben zwischen Frau und Mann Gegenstand von Verhandlungen sein muss, nachdem die Arbeitsteilung der Aufgaben in der bürgerlichen Familie (inklusive Outsourcing der Sorge an Hauspersonal) ihre Selbstverständlichkeit verloren hat?"