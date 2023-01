an seine Landsleute aus dem Exil in Amerika lesen sich heute exakt so, als habe er siegeschrieben, erkenntin der. "Hitler schaffte es, das deutsche Volk seelisch zu verseuchen, und Putin hat es mit meinem Volk getan. An die Macht brachten ihn die Explosionen der Wohnhäuser in, die zum Vorwand für einen genozidalenwurden, den, abgesehen von ein paar Dissidenten, fast alle Russen unterstützten. 1940 nannte Thomas Mann die deutschen Siege 'Schritte in einem endlosen Sumpf'. Russland hat diese Schritte in den Abgrund fast buchstäblich wiederholt.im Goebbels-Stil. 'Russkij mir' als Großdeutschland. Die. Ukrainerhass als Judenhass. Putin als Führer: 'Gibt es Putin - gibt es Russland!'" Ob es für Russlandgibt, wie es für Deutschland nach 1945 eine gab? Das hängt für Schischkin maßgeblich davon ob, ob die Russen es schaffen, die imperialistischen Strömungen in ihrer klassische Kultur aufzuarbeiten, und wer die demokratische Zukunft Russlands gestalten wird: "Der nächste Putin? Wer wird 'Nürnberger Prozesse' gegen die Kriegsverbrecher durchführen? Die Kriegsverbrecher selbst? Glaube ich an eine demokratische Zukunft Russlands?"", sagt ein sehr düster gestimmteraußerdem im Gespräch mit Zita Affentranger in der. "Die Russen werden sich sagen: Ich bin doch nicht schuld an diesem Krieg, der Kreml hat das gemacht, und wir sind nur die Opfer. Doch das stimmt nicht... Im Februar dachte ich noch: Okay, das Regime, das sind die Kriegsverbrecher und sie habengenommen. Tatsächlich sind die meisten selbst Opfer des Regimes. Jetzt aber muss ich erkennen, dass diese Millionen tatsächlichund sich freuen, wenn das ukrainische Volk bombardiert wird, dass sie den Winter ohne Strom, Gas und Heizung überstehen müssen. Und so sind auch sie Kriegsverbrecher."Die Russen habenaus dem Museum der ukrainischen Stadt Melitopol geraubt. Konstantin Akinsha erklärt in einem sehr instruktiven Hintergrundartikel für diedie symbolische Bewandtnis, die es mit diesen Schätzen hat, die sich die russische Ideologie des "" unbedingt als Nationalerbe unter den Nagel reißen will: "In den 1920er Jahren schlossen sich russische Intellektuelle, darunter viele Emigranten, zur Bewegung des Eurasianismus zusammen. Sie glaubten, dass Russlanddarstelle und dass die russische Revolution eine Reaktion auf die allzu forcierte Modernisierung der Gesellschaft gewesen sei. Die Eurasianisten träumten davon, dass die bolschewistischen Machthaber irgendwann einmal dem Internationalismus und dem Atheismus entsagen würden, um in der Sowjetunion einen orthodoxen nichteuropäischen Staat zu errichten - als dritte Kraft zwischen West und Ost. Putins Ideologen haben all diesen vergessenen historischen Schnickschnack entstaubt und neu unter die Leute gebracht. Eines der sichtbaren Zeichen diesesist der Wunsch, 'skythisch zu sein'."Oppositionellen inkann aufgrund eines neuen Gesetzes diewerden, berichtet Barbara Oertel in der. Vorausgesetzt, sie sind schon mal wegen "Volksverhetzung, Terrorakte, Teilnahme an Aufruhr, Propaganda, Demonstrationen sowie der Herstellung oder Verbreitung von NS-Symbolen" verurteilt worden. Viele Lukaschenko-Kritiker bereits das Land verlassen, darunter Andrei Strischak, so Oertel: "Dass die Minsker Führung jetzt auch noch zum Mittel des Entzugs der Staatsbürgerschaft greife, spreche für sich. In Belarus habe es seit 1996 wahrscheinlich keinengegen das Regime gegeben. 'Und alle wissen nur zu gut, dass dies ein Zustand des unterdrückten Protests ist. Die Menschen haben sich in ihre 'kleine Mongolei' zurückgezogen. Dort sitzen sie und. Lukaschenko versteht das genau, daher übt er weiterhin Druck auf Menschen in der Emigration und die internen Kräfte aus', sagte Strischak der. Wie viele Belaruss*innen seit den Protesten von 2020 ihr Land verlassen haben, weiß niemand. Schätzungen gehen vonaus."