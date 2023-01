Wir sehen die Welt vor lauternicht mehr, warnt der Literaturwissenschaftlerim-Gespräch. Selbst banalste Alltagsware aus dem Supermarkt belästigt einen heute mit der Geschichte der Unternehmen dahinter, lautet sein Befund. "Es gibt eineund keine andere Art von Diskurs scheint es überhaupt noch wert, angewandt zu werden. Es gab mal so etwas wie, Rhetorik, die hier an Highschools gelehrt wurde. Heute geht es nur noch darum, eine Geschichte zu erzählen. ... Wir verlieren einen Sinn für die. Das ist einer der Gründe, warum ich mich zu Beispiel sehr fürinteressiere. Kinder können total in eine Welt des Als-ob eintauchen, sie sind dann in der Lage, neue immer Gegenstände oder ihre Freunde in diese zu integrieren, und verstehen gleichzeitig, dass das nicht die Realität ist. Und es ist wichtig, dass wir das als Erwachsene nicht verlernen."Für die porträtiert Anna Prizkau den ukrainischen, in Lwiw leben Lyriker. Wenn er "seine Gedichte rezitiert, dann ist da nichts, das Menschen zuverspricht. Seine Gedichte - immer nüchtern, klar - täuschen nichts vor, betrügen deshalb nicht. Ordnen aber das Leben und die Welt. ... Nicht nur in der Celan-Stadt, nicht nur in dieser Lesung Semenchuks, in vielen anderen Städten in der Ukraine, in vielen anderen Lesungen der jungen und halbjungen ukrainischen Poeten und Poetinnen sind die, die ihnen zuhören,. Aber warum? Warum verlieben sich ausgerechnet die Jungen in der Ukraine in die Lyrik? 'Vielleicht können die Jungen leichter an einen Dichter glauben als an einen Politiker, an einen Bürokraten. Und, ist Provokation und ist Protest.'"In einem literarischen Essay für den umkreist die Schriftstellerineine ernsthafte, die sie (dem letzten Absatz nach zu schließen) offenbar überstanden hat. "Es geschieht in dir. Es geschieht vielleicht so behutsam, dass du nicht weißt, wann es begonnen hat zu geschehen. Aber du wirst wissen, wann es so lange geschehen ist, dass man es finden kann. Auf Röntgenbildern. Im Blut.. ... Deine Welt schrumpft um dich herum, läuft ein wie ein Wollkleid, das man zu heiß gewaschen hat, wird puppenhaft, zwingt dich zur. ... Du lässt so vieles ziehen. Manchmal fühlt dieses Ziehenlassen sich an wie. War es das? Diese Frage verkneifst du dir, sie sucht dich manchmal in der Dunkelheit heim. Wie wird es sein - so dunkel wie jetzt, nur dassumzulegen ist?"Der Schriftsteller erzählt in dervon seiner Reise nach, ein in Erfüllung gegangener Traum aus seiner kinobegeisterten Jugend - im Gepäck hatte er auch "Der Goldene Pavillon" . Im Friedenspark inwurde Becker demütig: Hier "steht auch ein Fragment einer Bankmauer und -treppe - der auf der Treppe abgebildete Schatten des Menschen, der bei den höllischen Temperaturen verdampft ist, spricht mit uns und erzählt vom Leid der Opfer, von der menschlichen Dummheit und den technischen Möglichkeiten, die wir für diemissbrauchen. Vor dem sprechenden Schatten auf der Treppe stehend, musste ich auch daran denken, dass Putin und seine Offiziere und Militärexperten, die den Einsatz der taktischen Atomwaffen in der Ukraine diskutieren, Hiroshima vermutlich nie besuchen werden."Weitere Artikel:setzt hier und dort in dersein Kriegstagebuch ausfort. Für dieporträtiert Eva Ladipo den früheren Journalisten und heutigen Ghostwriter, der seine oft verfemte Zunft derzeit entschieden aufwertet - und auch von derbereits gefeiert wird. In Berlin lasaus "Käsebier erobert den Kurfürstendamm" von berichtet Peter Laudenbach in der SZ.Besprochen werden unter anderem"Die Tochter des Kommunisten" ( taz ),"Das glückliche Geheimnis" ( Zeit , online nachgereicht aus der FAZ ),"Wo vielleicht das Leben wartet" ( FR ),"Pornographie" ( Standard ),undBilderbuch "Wie anders ist alt" (online nachgereicht von der FAZ ) undComic "Zwei bleiben" ( Freitag ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Gisela Trahms über"am ersten tag des jahres":"sagte sie: man mag es hier, das meer, man schätzt es.obwohl man alles reinkippt, laufen lässt, nicht wahr,..."