Gestern präsentierte dasinoffiziell den großen-Nachlass, den das Haus kürzlich erwerben konnte (mehr dazu hier ). "Dass er ein Reisender war, der häufig die Wohnorte wechselte, prägt die Marbacher Neuerwerbung ebenso wie der Umstand, dass er ein Wanderer und, zumal der Literatur und der bildenden Kunst war", nimmt Lothar Müller () von der Pressekonferenz mit nach Hause. Und: "Zum Kaufvertrag, der mit den Urenkelinnen Rilkes geschlossen wurde und den der Berliner Anwalt Peter Raue ausgehandelt hat, gehört ein Paragraf, der Marbach zumüber den Kaufpreis verpflichtet.er umfasst, mochte die Archivdirektorin Sandra Richter denn auch nicht verraten. Der Leiter der Archivabteilung, Ulrich von Bülow, assistierte ihr mit dem Argument, dass Archive durch die Nennung von Zahlen die Preise bei künftigen Erwerben hochtreiben, durch ihr Schweigen alsohelfen."Einen "kulturföderalen Triumph" siehtAndreas Kilb in dem Zusammenspiel vieler Institutionen und Behörden, das den Erwerb ermöglicht hatte. Überhaupt war die Präsentation "ein", gehoben wurde hier "ein, dessen Wert sich mit Geld nicht beziffern lässt. Etwa das Notizbuch von 1909, in dem Rilke Eindrücke einer Spanienreise festhält - überall sieht er, in Madrid die 'Auferstehung' und die 'Ausgießung des heiligen Geistes', in Toledo das 'Begräbnis des Grafen Orgaz'. ... So geht es weiter: ein Brief Rilkes an Hugo von Hofmannsthal, in dem er ihm die Zusendung von Gedichten ankündigt; das Manuskript der Erstfassung der 'Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge', eine Essenseinladung des Kollegen Paul Valéry mit der virtuosen Tuschezeichnung einer Schlange, eine mit Korrekturen versehene Fassung des fünften Orpheus-Sonetts. In drei Jahren, zum hundertfünfzigsten Geburtstag des Dichters , will das Marbacher Literaturarchiv seine Rilke-Bestände in einerausbreiten, die ein ganzes Jahr lang, bis zum hundertsten Todestag, zu sehen sein soll."Derlädt heute zu seinem ersten Kongress nach Gründung ein. Die Schriftstellerin und PEN-Berlin-Sprecherin gibt im-Gespräch nochmal Entwarnung, dass mit dieser Abspaltung vom bisherigen PEN-Deutschland eine Art Sektiererei im Klein-Klein vorgenommen werde: Hierzulande sei "unbekannt, dass es in vielen Länderngibt und ebenso, dass unsere Gründung für PEN Internationalwar, als der sie hier in den Medien teilweise dargestellt worden ist." Was die politische Ausrichtung des Verbands betrifft, in dem Autorinnen und Autoren sehr unterschiedlicher Couleur gemeinsame Sache machen, "herrscht ein. Wir haben zum Beispiel lieber keine Presseaussendung gemacht, wenn wir uns nicht einigen konnten, etwa in Sachen Documenta. Dafür haben dann einige Board-Mitglieder auf eigene Rechnung kommentiert, in ihrem Namen, nicht in dem des PEN. Auch das stelltdar." In der spricht Mitbegründerinüber die Pläne, Hoffnungen und Erwarten, die mit diesem ersten Kongress verbunden sind.Außerdem: setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. Diedokumentiert. In seinem-Blog unternimmt Thomas Hummitzsch einen Streifzug durch die. Stefan Pannor weiß imnicht recht, ob er sich darüber freuen soll, dass ComicmeisterComicklassiker "Corto Maltese" als Serie verfilmt: Diese Kombination wird "entweder einentzünden oder es wird einwerden". Der spricht mit der Wiener Poetry-SlammerinBesprochen werden unter anderem die vonundherausgegebene Aufsatzsammlung "Jugoslawienkomplex" ( Standard ),"Connemara" ( FR ),Krimi "Frau mit Messer" ( Dlf Kultur ),Krimi "Die Stunde der Hyänen" ( TA ),"Die Angestellten" () und"Das Jahr ohne Schlaf" ().