In Berlin tagte der neue Pen Berlin. Der amerikanische Pen-Präsidenthielt eine Rede (abgedruckt in der) über das polarisierte Klima in den USA, für das er die üblichen Verdächtigen verantwortlich macht, die sozialen Medien und den Kapitalismus. Wie dieser allerdings an der folgenden Geschichte schuld sein soll, erklärt er nicht. Es geht um ein, "das allen größeren Verlagen angeboten worden ist. Es handelt sich um die erste umfassende wissenschaftliche Biografie von- einer der wichtigsten Protagonisten der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Sechzigerjahre. Der Autor gilt als führender Evers-Fachmann. Doch sein Buchprojekt findet keinen Verlag. Niemand will es machen. Nicht jetzt, nicht in diesem Klima: Denn Medgar Evers war ein Schwarzer, und der."existiert allerdings schon viel länger als das Internet - Jörg Scheller geht in einem Essay fürbis in die Sechziger zurück. Sie leite sich sehr oft zurecht aus Diskriminierungserfahrungen bestimmter Gruppen her. Die organisierte Kritik an dieser Diskriminierung stellt Heucheleien eines offiziellen Universalismus bloß und ist darum zu begrüßen, so Scheller. Aber Identitätspolitik hat Tücken: "Identitätspolitik ist auch dort destruktiv, wo siestatt auch Individuen sieht. Je länger man '' betreibt, desto größer ist die Gefahr, dass gewohnheitsmäßiger daraus wird. Dass Menschen als soziale Wesen qua Geburt irgendeiner Gruppe angehören, bedeutet nicht, dass sie sich mit diesen Gruppen identifizieren oder in ihnen schwimmen wie Fische im Wasser. Sie fremdeln vielmehr oft mit ihnen und identifizieren sich mit anderen Kulturen, wie etwa die frühen Skinheads in England mit 'Black Culture'. Gerade in den dynamischen modernen 'Multioptionsgesellschaften' (Peter Gross) sindan der Tagesordnung.""Ich bin schon immer sehr optimistisch gewesen", sagt im Interview mit Michael Hesse von der. Zu Unrecht sei er als ein Kritiker der Globalisierung gesehen worden, die immer größere Ungleichheit schafft: Diese Tendenz gebe es zwar, aber auch die historische Erfahrung, dass sich die Welt durchverbessert. Heute liege der Neoliberalismus im Sterben. Und Europa sei mit seinem sozialen Modell auch. Piketty macht das an der Coronakrise fest: "Die Menschen lassen sich nur dann impfen, wenn sie den. So ist es in Deutschland, Frankreich oder den USA. In China ist das nicht so. Man kann sie nicht dazu zwingen. Man weiß nicht genau, was da passiert, aber das ist schon eine mächtige undfür Peking. Ich glaube, dass China viel schwächer sein wird. Ich war sehr traurig über die Entwicklung inund den Angriff auf die demokratischen Strukturen. Wir sollten China viel stärker entgegentreten. Das chinesische Modell ist fragil, wir in Europa sind stark."