China's population is not particularly young nor healthy and its healthcare system is fragile, in particular outside major cities. It would be easily overwhelmed by any significant surge in Covid-19 cases.

Damit hatte man kaum noch gerechnet: In China regt sich. Für die kommentiert der Korrespondent Fabian Kretschmer: "Die unzähligen Proteste während der letzten zwei Tage sind die, welche die Volksrepublik China seit den 1990er Jahren gesehen hat. Sie zeigen ganz offen, wie viel Frust sich in den letzten Monaten aufgestaut hat. Denn der Unmut kommt nicht von ungefähr, sondern hat sich in Folge vonangebahnt, die allesamt durch die drakonischen Lockdowns provoziert wurden." Hier Kretschmers ausführlicher Bericht.Die Proteste wenden sich zunächst gegen, betonen Kretschmer und auch Friederike Böge in der. Welche Dynamik sie haben, muss sich noch zeigen: "Jene, die in Schanghaigefordert haben, werden nicht mehr ruhig schlafen können", so Böge. "Dann wird es darauf ankommen, ob die Bevölkerung sich einschüchtern lässt. Oder ob der Geist des Protests nun aus der Flasche ist."Die chinesischeverfängt sich in ihrer eigenen Logik, erklärt der britische Professor für "Computational Biology"in einem kleinen Twitter-Thread: "China ist auf eine große Covid-Welle nur sehr schlecht vorbereitet. Nur sehr wenige Menschen haben durch frühere Exposition eine Immunität gegen das Virus erworben, und diesind erschreckend niedrig."Drei schwerwiegende Fehler der chinesischen Regierung macht imdie große China-Reporterin Isabel Hilton aus: Die- sie erzählt von zwei Frauen, die gefesselt und knieend auf der Straße festgehalten wurden, weil sie keine Maske aufhatten, anderswo wurde den Menschen mit Hinrichtung gedroht -, die Tatsache, dass die bislang entwickelten, und drittens das Festhalten an der bisherigen Null-Covid-Politik, weil eine Abkehr einenfür Staatspräsident Xi Jinping bedeuten würde. "Es gibt noch andere Schwierigkeiten: In den frühen 1960er Jahren verhungerten schätzungsweise vierzig Millionen Chinesen, zum großen Teil, weil, ihren Vorgesetzten die Wahrheit über die landwirtschaftlichen Erträge zu sagen. Heute erkennen junge Beamte die Verpflichtung der Führung zu Null-Covid an und setzen sie daher eifrig um; ein Versäumnis, insbesondere wenn es zu einem Ausbruch kommt, kann das Ende der Karriere bedeuten. In den sozialen Medien Chinas wird Unzufriedenheit über den Autoritarismus der 'großen Weißen' und dendurch andere Beamte geäußert."Gilda Sahebi greift in derBerichte übervon Demonstrantinnen durch die iranischen Sicherheitskräfte auf (unser Resümee ). Die sexuelle Gewalt ist der Ideologie der Mullahs, schreibt sie: "Der Gründer des iranischen Gottesstaats, Ruhollah Chomeini, nannte Gegner*innen der Zwangsverschleierung und Frauen, die Freiheitsrechte einforderten, 'Prostituierte'. Freiheit im westlichen Sinne, so der Revolutionsführer, sei 'Verdorbenheit und Prostitution'. In offiziellen Verlautbarungen des Regimes in den 1980er Jahren hieß es, Verteidigerinnen von Frauenrechten seien Unterstützerinnen von 'sexueller Sklaverei'. Heißt: Frauen, die sich für Freiheitsrechte einsetzen, Frauen, die sich gegen die Zwangsverschleierung wehren oder sie ablehnen,. Vergewaltigung und sexuelle Gewalt sind in diesem Weltbild."