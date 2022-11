Ob, die Ikone der grünen Friedenspolitik, sich heute als Pazifistin positionieren würde? In einem liebevollen Brief an die einstige Freundin und Mitstreiterin bezweifelt das in der: "Du warst für die, kamst aus einer Familie, wo nicht ganz klar war, was dein leiblicher Vater im Krieg getan hat. Ich dagegen, die aus einer Widerstandsfamilie kam, war, was einige überraschen mag, gegen die Abschaffung. Ob du, wie ich, beim Bosnienkrieg auch für einen UNO- oder Nato-Einsatz eingetreten wärest, weiß ich nicht, du bist genau zur Zeit der Massenvergewaltigungen dort gestorben, aber ich vermute es. Auf jeden Fall jedoch hättest du die Forderung, die ich 1992 ins EU-Parlament einbrachte, verstanden: dass Vergewaltigung an Frauen im Krieg ein Kriegsverbrechen ist. Heute, woeinen brutalen Krieg gegen die Ukraine und gegen Europas Demokratien führt, Menschenrechte, Frauenrechte für ihn nicht zählen, ziviler Ungehorsam kriminalisiert wird, wette ich, du würdest es herausschreien, dassmacht."Bereits vor einigen Tagen mahnte auchim, dass der einzig akzeptable Weg zum Friedensei, mit einem Abkommen zu ihren Bedingungen: "Daher muss der russische Diktator entweder dazu gezwungen werden, dies zu akzeptieren, oder der Friedensvertrag muss mit einem Russland geschlossen werden, das nicht mehr von Putin regiert wird. Niemand weiß, wann und wie sich der Wandel in Moskau vollziehen wird, und dies kann auch mit wachsender Gefahr verbunden sein. Nichtsdestotrotz ist es die beste Chance, die wir haben, um nach einem langen Krieg endlich zu einem dauerhaften Frieden zu gelangen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Westen seine Unterstützung für die Ukraine verstärken, damit sieundkann. Da Russland auf dem Schlachtfeld verliert, hat es sich auf feige und kriminelle Angriffe auf die zivile Infrastruktur verlegt."----In derbetont Hubert Wetzel, dass nicht die EU-Kommission darüber entscheidet, obfür Korruption und mangelnde Rechtsstaatlichkeit tatsächlich die Zuschüsse in Milliardenhöhe gestrichen werden, sondern die 26 Regierungschef. Das sollten sich vor allemgut überlegen, meint er: "DiePolens und Ungarns beraubt sie in Brüssel ihres Einflusses. Warschau und Budapest haben zwar eine Blockademacht. Aber sie haben kaum Gestaltungsmacht - weil man ihnen misstraut, sie nicht ernst nimmt oder gar als 'Verräter' und 'Erpresser' abtut." Ob er für seine ständigen Regelbrüche bestraft werden soll, ist eine politische Entscheidung. Sie muss von diesen 26 Politikern getroffen werden, nicht von EU-Bürokraten."