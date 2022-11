Der Großroman als Konversationsstück: Dostojewskis "Böse Geister" am Burgtheater. Foto: Matthias Horn

Eine Gesellschaft exaltierten Unglücks hat Jürgen Kaube in' Inszenierung von Dostojewskis "Bösen Geistern" am Wiener Burgtheater erlebt. Verzweifeltes Reden steigere sich zu verzweifelten Taten, stellt Kaube in derfest und fühlt sich dicht dran an der letzten Generation: ", die immer noch den rot bepunkteten Brautschleier trägt, gibt diese schwierige Rolle (der marja) hoppelnd und zappelnd, plappernd und spöttelnd, als Irrlicht, das den Abend unheimlich beleuchtet: ', nicht auf den Dächern.' Um diese schreckliche Komödie herum gruppiert sich die zündelnde Gruppe der Umstürzler, Gottsucher und Gottesleugner, eine letzte Generation, angeführt von Werchowenskijs hitzköpfigem und kaltherzigem Sohn Pjotr, den Jan Bülow böse, herablassend und intrigant spielt. Er hält fest,: Uniformen und Ränge für ihre Betreiber, das Gefühl, an etwas Großem mitzuwirken, Gauner wie ihn,aus den eigenen Reihen."-Kritikerin Margarete Affenzeller ist Simons' Settings zu museal, mit den Weltproblemen wälzenden Herren und den Damen als Heiratsobjekten: "hat Simons daraus nicht gemacht. Mit wenigen Ausnahmen bremsen die Vorgänge in ihrer Trägheit und Überraschungslosigkeit das Zuschauen aus. Demfolgt man deshalb auch nur bedingt begeistert."In der berichtet Christine Dössel von der Verleihung der Faust-Theaterpreise im Düsseldorfer Schauspielhaus. In derwehrt sich Choreografgegen den Vorwurf, seine "Othello"-Inszenierung sei rassistisch, weswegen Kopenhagens Königliches Ballett sie aus dem Programm genommen hat ( unser Resümee ): "Man hat in Kopenhagen offenbar mein 'Othello'-Konzept nicht verstanden."Besprochen werden"Wozzeck" in Freiburg (bei dem NMZ -Kritiker Georg Rudiger "konzentrierten Schmerz" erlebte),Inszenierung von"Fliegendem Holländer" (die Nachtkritiker Georg Kasch als "erfrischend witzigen Wagner-Spaß" mit viel Kulleraugen und Kussmündern zu goutieren weiß), Katie Mitchells Inszenierung von"Kirschgarten" am Hamburger Schauspielhaus ( Nachtkritik ),Choreografie "Please don't touch the art piece" in Mainz ( FR ) und erste Inszenierungen des Festivals "Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart" an den Münchner Kammerspielen ( taz ).