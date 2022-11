Der Sex der Zukunft findet auf dem OP-Tisch statt: "Crimes of the Future"

Der Körper-Filmphilosophmeldet sich mit "Crimes of the Future" nach acht Jahren aus seinem Ruhestand zurück. In einer unbestimmten, vom Verfall geprägten Zukunft wachsen Menschen, sie verlieren ihr Schmerzempfinden, können sich auch keine Infektionskrankheiten mehr einfangen und schon beginnen manche damit,. Performance-Künstler lassen sich auf offener Bühne vor staunendem Publikum ihre neuesten organischen Hervorbringungen amputieren. "Der Fortschritt war für Cronenberg immer schon beides,", schreibt Andreas Busche im Tagesspiegel und hält außerdem fest: "'Crimes of the Future' mag in erster Linie Cronenbergs Zukunftsvision sein, er fungiert aber auch als Satire auf einen Kunstmarkt, der des Menschen ureigenste Ressource denaussetzt." Einen "" hatThomas Groh gesehen : "Ständig wird in andere reingeschnitten, in andere reingeschaut - man muss offen sein für neue Erfahrungen und auch einmal sein Innerstes zeigen.""Cronenberg-Fans taumeln, buchstäblich an jeder schlecht beleuchteten Straßenecke wartet der nächste", schreibt dazu Philipp Bovermann in der SZ, gibt sich dann aber doch als "muffelig" zu erkennen: "Man wird den Verdacht nicht los, Cronenberg habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten, in denen er psychologischen statt körperlichen Untiefen nachging und dabei ein ganzes Stück in den Mainstream hineinwuchs, einenauf dem Nachttisch gehabt. ... Immer wieder theoretisieren die Figuren, was diese körperlichen Veränderungen bedeuten könnten, wodurch sich die Dialoge mal sanft, mal weniger sanft von der Handlung lösen." Weitere Besprechungen in taz und FR . Für diehat Marian Schaghaghi mit dem Regisseur gesprochen