Vor 84 Jahren brannten in Deutschland die Synagogen. Wer will sich daran heute noch erinnern? In derwarnt, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, davor, vor einem, wie ihn Linke, Rechte und jetzt sogar Teile des bürgerlichen Lagers fordern, wie Schuster mit Blick auf einen-Artikel des Historikers unser Resümee ) diagnostiziert. "In seinem Text 'Vergessen, verdrängen oder vergegenwärtigen?' plädierte Reinhard für ein 'Recht auf Vergessen' und rezipierte dabei nicht nur diezum Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Er verstieg sich darüber hinaus zu der Schlussfolgerung, bei der Erinnerung an die Shoah handle es sich um eine 'Holocaust-Kultur […]und'. ... Ich frage mich nun, wie solch ein 'Recht auf Vergessen' aussehen soll? Vielleicht so wie in Italien, das seine faschistische Vergangenheit nie wirklich aufgearbeitet hat, wo der '' wieder in Mode kommt und eine Ministerpräsidentin einer in weiten Teilen neofaschistischen bis rechtsextremen Partei in ihrer ersten Regierungserklärung am 28. Oktober 2022, dem 100. Jahrestag von Mussolinis 'Marsch auf Rom', dem Triumph des italienischen Faschismus, dieses Ereignis mit keiner Silbe erwähnt?"Daneben warnt Nils Minkmar in dervor einem gleichgültig hingenommenen Aufstieg der "Feinde der Freiheit" und Antisemiten in westlichen Demokratien: "Schon heute sind die, die Drohungen, der antisemitische Content im Netz und die fortgesetzte Diffamierung Israels ein Thema, dasbewegt. Das Gedenken an die Shoah ist ein auch in Deutschland derzeit mäßig besuchtes Ritual., die großen Demos gelten anderen Fragen."Erinnerungsorte und -veranstaltungen für das Gedenken an den Holocaust gibt es in Deutschland reichlich, meint in der. "Und was ist das Ergebnis all dieser Mühen? Diein Kassel?" Statt in "zu geloben, 'dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert!'", so Broder in Richtung Bundespräsident Steinmeier, sollte man sich vielleicht darüber Gedanken machen, wie wirerwischt werden konnte. "Wie es so weit kommen konnte, dass, um Putin die Hand zu geben. Nicht verkehrt wäre auch, an das 'Budapester Memorandum' vom Dezember 1994 zu erinnern, in dem Russland, das Vereinigte Königreich und die USA sich gegenüber Belarus, Kasachstan und der Ukraine dazu bekannten, die Souveränität und die Grenzen dieser Länder, als Gegenleistung für den Verzicht auf Atomwaffen aus den Arsenalen der aufgelösten Sowjetunion. Man könnte diesen Gedanken fortspinnen, indem man die Frage stellt, welches Land in dieser Welt sich unter den gegebenen Umständen noch auf internationale Garantien verlassen würde, wenn seine Existenz bedroht wäre. Die Balten? Taiwan? Israel? Polen?" fasst für dieden Stand der Diskussion in den vornehmeren Kreisen zusammen: "Seit Mai 2019 - dem sachlich zutreffenden Bundestagsbeschluss, die anti-israelischeauch antisemitisch zu nennen - maßen sich weite Teile aus Gesellschaft und vor allem der '' an, nicht nur die einheimischen, sondern 'die' Juden darüber zu belehren,. Es sind oft dieselben, die am lautesten '' rufen." Die meldet auch, dass das Goethe-Institut Tel Aviv, das ausgerechnet am 9. November mit der Autorinüber die angebliche multidirektionale Koinzidenz von Holocaust- und Nakba-Erinnerung hatte sprechen wollen (unser Resümee ), diese Veranstaltung um einige Tage verschiebt.In ihrer altgewohnten Schläfrigkeit hat die deutsche Öffentlichkeit die immer stärkerenoch nicht mal wahrgenommen, über die Jürg Altwegg heute in derberichtet. Deutschland beschließt 100 Milliarden Euro für seine Bundeswehr auszugeben, kauft aber lieber amerikanische Waffen als französische. Nach China reist Scholz allein, obwohl Emmanuel Macron eine gemeinsame Reise vorgeschlagen hatte. Die deutschen Gaspreis-Subventionen wurdenbeschlossen und beraten. Die Deutschen schafften sich ein Polster nach "Merkels Ursünde" des Atomausstiegs und der immer stärkeren Abhängigkeit von Putin. "Mit Blick auf die Energie aber müssewerden. Notfalls sei Deutschland dazu zu zwingen, fordert, Autorin des Buchs 'Von einem Krieg zum andern'... Die Autorin bezeichnet Deutschland als '', denn es nehme seine Verantwortung für die anderen nicht wahr: 'Wir müssen endlich sagen: Stopp!'"