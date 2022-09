Gedenkkopf einer Königinmutter (Nigeria) im Ausstellungsbereich "Benin-Bronzen in Berlin" des Ethnologischen Museums im Humboldt Forum © Staatliche Museen zu Berlin / Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss / Alexander Schippel

Es ist so weit: Das Humboldt Forum öffnet die letzten Pforten, ab heute ist neben dem Asiatischen Museum auch dasgeöffnet. In dertraut Jörg Häntzschel direkt am Eingang seinen Augen kaum, wenn in einem Wandtext die Worte "" und "" in Anführungszeichen gesetzt sind. Radikaler kann man seine gesamte Existenz nicht als "" bloßstellen, meint er. Immerhin, der Benin-Saal, der vierzig Bronzen zeigt, sei als einer der wenigen Säle nicht von "" erfüllt. Der Rest: "Konzeptuell verloren". "Warum ist ein Saal achselzuckend mit '' überschrieben, statt dort zum Beispiel eine Geschichte der Islamophobie oder des radikalen Islamismus zu erzählen? 'Wir sehen die Sammlung nicht als Last, sondern als Chance', verkündete Parzinger bei der Pressekonferenz am Donnerstag - und gab damit ungewollt zu, wie schwer es ihm und seinen Mitarbeitern offenbar fällt, die tausenderlei alten Dinge mit dem '' zu vereinbaren, den er 'wagen' will - in jener Zukunft, die das Humboldt-Forum nun schon seit seiner Erfindungvor sich herschiebt."Als das Humboldt-Forum vor zwanzig Jahren konzipiert wurde, sollten die Schätze des Ethnologischen und des Asiatischen Museums diemitten in der restaurierten Mitte Berlins unterstreichen, erinnert Andreas Kilb in der. Und resümiert in drei Sätzen, was danach kam: "Inzwischen hat sich die Beweislastumgekehrt. Jetzt hängt ihre Zukunftsfähigkeit an ihrer Bereitschaft, ihre Stücke zurückzugeben oder von Kuratoren aus den Herkunftsländern neu deuten zu lassen. Das Humboldt-Forum ist, wie es Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bei der Vorstellung der neuen Museumssäle im Ostflügel ausdrückte, vomgeworden." Aber die Fokussierung auf Afrika drängt auch andere Höhepunkte der Schau in den Hintergrund, versichert Kilb und rät zum Besuch.In derstreift Matthias Busse anvorbei und notiert, was fehlt. Neben einigen eingeplanten Objekten vor allem im Benin-Saal auch Informationen: "Der Saal soll angeblich ein in Nigeria herrschendes Museumsverständnis vermitteln. Auf Zetteln werdenzum Objekt geliefert: zum verwendeten Material und dem Sammler. Dürftige, über die Objekte gepinnte Erklärungen bleiben weit dahinter zurück, was Stand der 120 Jahre andauernden Benin-Forschung ist. Es stellt sich daher die Frage, welche neuen Erkenntnisse die zehnjährige Zusammenarbeit des Museums innerhalb der Benin-Dialoggruppe mit nigerianischen Wissenschaftlern und Vertretern des Hofes brachten?" Versöhnlicher klingt Nicola Kuhn bei: "Der Geschichte Benins wird, und auch die kümmerlichen Reaktionen des Berliner Völkerkundemuseums auf die ersten Restitutionsersuchen in den 1930er Jahren werden ungeschönt dargestellt."Maritta Adam-Tkalec hat für dieunter anderem mit, die dem indianischen Volk der gesprochen , die viele Ohama-Werke erstmals in Berlin sah. "'Der Wunsch, das kulturelle Erbe wieder zu erobern, ist erwacht', berichtet Wynema Morris von den Omaha, 'aber es tut sich ein Schlachtfeld auf.' Die amerikanische Regierung habe zwar die Möglichkeit eröffnet, Objekte zurückzufordern - jedenfalls von den großen, föderalen Museen wie dem Smithsonian oder dem in Berkeley, die über entsprechende Sammlungen verfügen: 'Das Gesetz ist, die spannen die Muskeln. Doch die Museen kooperieren nicht.' Noch komplizierter liegt die Frage der sogenannten Repatriierung im Falle privater Museen."