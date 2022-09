In einem-Interview mit Anna Prizkau spricht Kiews ungemein gewitzter Bürgermeisterüber die Schrecken des Krieges, die ausbleibenden Waffenlieferungen und die schwerfälligen Diskussionen in Deutschland: "Ich würde nie sagen: In Deutschland gibt es. Das stimmt nicht. Ich würde nie sagen: In Deutschland gibt es keine aktiven Politiker. Das stimmt nicht. Es gibt viele. Aber man muss auf die richtigen Personen setzen... Aber Deutschland hat viel zu großen Respekt vor Russland gehabt und ist Russlands Geisel geworden. Jetzt sehen wir es einmal: eine Geisel der russischen Regierung, eine Geisel der russischen Energieressourcen. Okay, Deutschland trifft jetzt und in dieser kritischen Zeit endlich Entscheidungen. Ja und trotzdem, jetzt wiederhole ich mich: Ich bin manchmal enttäuscht vom."Im betont die belarussische Oppositionsführerin, wie verhasst es den Belarussen ist, dassungehindert durch das Land rollen dürfen, um den Krieg gegen die Ukraine zu führen. Mit dem Machthaber Lukaschenko, überlegt sie, ließen sich vielleicht gleich zwei Fliegen schlagen: "Lukaschenko hat Belarus in den Mittelpunkt der Krise in Osteuropa gestellt. Dennoch bleibt es Teil der Lösung - unsere geografische Lage ist für den Kreml von großer Bedeutung. Entfernt man die, entfernt man auch Putins belarussischen '', der über Osteuropa ragt und einen strategischen Zugang zu Polen und den baltischen Staaten bietet. Zweifellos wird die Zukunft meines Landes bereits in diplomatischen Hinterzimmern diskutiert. Aber die Welt darf sich dem russischen Druck nicht beugen. Sie darf nicht einen Quadratmeter von Belarus aufgeben, um Putins verzweifelten Krieg zu beenden."Bei allem Respekt für die Person vonmöchte Arne Perras in derdoch ihre Rolle als in Frage stellen , die zum Imperialismus stets geschwiegen hat: "Vielleicht war die Queen in mancher Hinsicht weit progressiver und offener als ihre Premiers. Aber dennoch bleibt dieser blinde Fleck: Zurfand sie nie klärende Worte. Elizabeth diente eher, um Werbung für den Mythos vom wohlmeinenden und guten Empire zu machen; um die brutalen Seiten der Weltherrschaft zu verdecken. Letztlich trug sie auf diese Weise dazu bei, jene Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung zu verharmlosen, der Millionen Menschen im Namen der britischen Krone über Jahrhunderte ausgesetzt waren." Und in der klärt Nathalie Mayroth, wie der sagenumwobeneauf die britische Krone kam.