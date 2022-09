Dervon "Medien und Politiker*innen" sei "" geworden, ließ gestern dieder Documenta verlauten meldet Judith von Sternburg in der: "'Wir lehnen Antisemitismus ebenso ab wie dessen, die der Abwehr von Kritik am Staat Israel und seiner derzeitigen Besetzungspolitik palästinensischer Gebiete dient", heißt es weiter. "Es scheint nur noch darum zu gehen, sich bis zuletzt - Ende nächster Woche - durchzusetzen", kommentiert Sternburg: "Eine erstaunlichder Findungskommission: 'Wir respektieren und schätzen', heißt es da, 'die hunderttausende an Besucher*innen, die die Ausstellung gesehen haben. Auch ihre Stimmen sollten gehört werden.' Weil sie mit ihrem Besuch Ja zu 'Tokyo Reels' gesagt hätten? Haben sie das? Und?" Die Documenta hat ganze Arbeit geleistet: Der "Irrglaube, dass derdie" ist, verbreitet sich nun überall, schreibt Jacques Schuster, der der Documenta in der"ästhetischen Bankrott" bescheinigt.Im epischen Inteview mit Saskia Trebing spricht die kubanische Künstlerin, die mit dem Kollektiv Instar auf der Documenta vertreten ist, über die Unterdrückung in Kuba, die Verantwortung des Documenta-Publikums, und denvieler teilnehmender KünstlerInnen, nun "zu werden, weil wir in dieser Ausstellung waren. Das ist etwas, das man sein ganzes Leben lang mit sich herumtragen muss. Wir haben nicht dieselbe Geschichte wie Deutschland, und wir haben nicht dieselben, aber wir wurden in diese Debatte hineingezogen, und wir mussten aufhören, über die Diktatur in Kuba oder die Not in anderen Ländern zu sprechen und uns stattdessen positionieren. Nochmals: Ich verstehe, woher das kommt, aber einige Künstler hatten das Gefühl, dass die Documentawurde."In derhätte sich der Historiker gewünscht , die Kritiker des Projekts "Tokyo Reels" hätten sich die Mühe gemacht, diezu erfahren. Im Gespräch mit dem Palästinenser, der seit Längerem versucht, verloren gegangenes palästinensisches Filmmaterial aus der Zeit aufzuspüren, erfährt er: "Die Reduzierung von Tokyo Reels in Kritiken auf 'pro-palästinensische Propagandafilme' greift zu kurz. Nur etwa die Hälfte der Filme würde unter die Kategorie fallen, für die Yaqubi die Bezeichnung '' bevorzugt - vom 'militanten Kino' ist im documenta-Text im Netz ohnehin die Rede." Und in der verteidigt der in Neapel lehrende Kulturwissenschaftlerdie Reihe: "Solche Bilder befreien uns von dervon Ausgewogenheit und Neutralität, wie sie vonundaufrechterhalten wird. Sie offenbaren die asymmetrischen Machtverhältnisse, die die Welt strukturieren."Weitere Artikel: In der greift Philipp Meier nochmal die Debatte um diean den auf dergezeigten Folterfotos aus dem amerikanischem Gefängnis Abu Ghraib in Bagdad auf ( Unsere Resümees ): "Der Fall der Berlin-Biennale zeigt mustergültig, wie Kunstschaffende gegeneinander vorgehen. Sie versuchen, anderen diezu verbieten in der irrigen Annahme, dieser sei das Vorrecht nur ganz bestimmter Künstler. Damit droht sich die Freiheit der Kunst selber abzuschaffen." Daran, dass Kunst auch Spaß machen kann, wird Jana Janika Bach in derimmerhin bei der jetzt eröffnenden Bergen Triennale mit dem Titel "Yasmine and the" erinnert. Tobias Langley-Hunt berichtet im Tagesspiegel von der Berliner Art Week