Wütend attackiert Georg Diez in seiner-Kolumne dieund Springer-Medien und deren Artikel gegen(unsere Resümees ). Lena Bopp hatte der Organisatorin der "Hijacking Memory"-Konferenz in dervorgeworfen, in einer hisbollah-nahen Zeitschrift publiziert zu haben (Dische-Becker wirft derFalschinformation vor, worauf diese bisher nicht reagiert). Diez sieht darin und allgemein in dereine Tendenz, "wie in derdes US-Senators McCarthy in den 1950er Jahren, das Persönliche und das Politische mit dem Geopolitischen" zu vermischen. ", zerstört werden Karrieren, zerstört wird aber auch der Diskurs in einer offenen, freien Form - genau von denen, die immer überall Zensur schreien, wenn sich Minderheiten oder einfach Menschen mit anderer Meinung melden, angereichert mit Springer-typischem Doppelstandard: Dische-Becker wird mit einer Serie schlecht recherchierter Texte bedacht, dem, Anhänger des Faschisten und Antisemiten Bandera, wird huldvoll zum Abschied gedankt." Mehr zum Thema in derVom "" berichtete unter anderem der- nach Recherchen des Magazins, der Ehemann von-Intendantin und-Chefinbekam durch Vermittlung des-Verwaltungsratchefseinen lukrativen. ( Unser Resümee ) Gestern kam es zur Anhörung im Landtag in Brandenburg, Patricia Schlesinger ließ sich ohne Angabe von Gründen entschuldigen. Von einem weiteren "Hammer" berichtet Georg Altrogge in der: Der Sender lege "alle Planungen für das Mega-Projektauf Eis. … Nur Stunden vorher hattedie Pressestelle mitzur Finanzierung über einen vomangebahnten Millionenkredit bei einer Privatbank zur Finanzierung des Neubaus konfrontiert." Laut-Recherche plante der Sender eine Kreditaufnahme in Höhe von. "Laut der Beschlussvorlage 38/2022, so der interne Titel, verweist die Intendantin darauf, 'in nicht unerheblichem Umfangfür das Bauprojekt in Vorleistung getreten' zu sein. (...) Wäre die Kreditaufnahme wie von Schlesinger gefordert bis zum Mittwoch kommender Woche (27. Juli) durch das Gremium beschlossen worden, hätte dies für dieerhebliche Folgen nach sich gezogen. Die unterschriftsreif vorliegenden Vertragsentwürfe sahen eine Laufzeit von 30 Jahren vor, der Sender kalkulierte demnach mit einem Zinssatz von bis zu 3,25 Prozent und Finanzierungskosten von bis zu einer Million Euro pro Jahr."