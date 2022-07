Ottilie W. Roederstein: Selbstbildnis mit roter Mütze, 1894. Bild: Städel Museum

-Kritikerin Judith von Sternburg lässt sich vom Frankfurter Städel gern bekannt machen mit der Malerin, für die am Ende des 19. Jahrhunderts die Kunst nicht zu trennen war von einem Lebensentwurf: "Interessant, dass im Städel gleich ein Zuschauer sagt, sie seheaus. Sie malt sich, wie sich Maler malen. Oft mit Pinsel, manchmal mit Mantel, mit Hut, die Haare später grau, die Gesichtszüge ohne Gefälligkeiten.. Sie ist eine Künstlerin, die ihre Bilder verkaufen will, und ihre Bilder will sie verkaufen, damit sie davon leben, ihren Beruf weiterhin ausüben und unverheiratet bleiben kann. Das gelingt ihr so gut, dass einem das Herz höher schlägt, und wie wird es erst den Zeitgenossinnen gegangen sein, die ebenfalls über ein anderes Leben nachdachten." In derweiß auch Rose-Maria Gropp das Interesse des Städels an Roederstein zu schätzen, auch wenn sie in ihrer Malerei einen eher "konventionellen Stil, mit ein wenig Impressionismus darin" sieht.Sehr aufschlussreich findet Philipp Meier in derdie Ausstellung "Wege der Kunst" im Zürcher Museum Rietberg , die nachverfolgt, wie religiöse oder rituelle Objekte in Kunstwerke für europäische Museen transformiert wurden. Meier erklärt es am Beispiel der auf Sockeln montierten: "Man ist sich kaum bewusst, dass man es bei diesen Köpfen mitganzer Skulpturen zu tun hat. Und sie werden präsentiert ähnlich wie westliche Büsten von Dichtern und Denkern, wo der Kopf die ganze Person repräsentiert. Diese Tradition geht einerseits auf diezurück, anderseits auf die Renaissance, als mit der Rezeption der Antike griechische Kopf- und Figurenfragmente gesammelt wurden. Mit dem aufkommenden Interesse am Buddhismus im 19. Jahrhundert kamen rasch Buddha-Köpfe auf den Markt. Chinesischeund Grotten schleusten solche Fragmente in den internationalen Kunstmarkt, der die Nachfrage von Sammlern und Museen bediente."Weiteres:gibt es nicht nur bei, sondern auch bei, die in Ausstellungen , Literatur und Film gerade sehr gefeiert wird, wie Thomas Mießgang in der bemerkt . In der schöpft Borid Pofalla mit dem neuen Geschäftsführerwieder Hoffnung für die Documenta. Kerstin Stremmel schreibt in derzum Tod des Pop-Art-Künstlers, in der FR Harry Nutt, in derStefan Trinks.Besprochen werden die Hommage auf den vor 175 geborenenin der Alten Nationalgalerie Berlin ( Berliner Zeitung Tsp ) und die Ausstellung "Zoopolis" über Tiere in der Stadt im Kunstraum Innsbruck ( Standard ).