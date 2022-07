In einem Interview hattegesagt, in Deutschland "habe sich einausgebreitet, der riskant ist". In derwiderspricht Henryk M. Broder seinem "hochgeschätzten Freund" vehement - in Deutschland stehen sich eher Realisten und Idealisten gegenüber, meint er, aber: "Die Gelassenheit, mit der ein relevanter Teil der deutschen Öffentlichkeit einemunweit der eigenen Haustür zuschaut und sich dabei umbeziehungsweise den drohenden Wohlstandsverlust angesichts explodierender Energiepreise Sorgen macht, will freilich irgendwie politisch begründet werden. Und sei es nur mit der Binse, es müsse klar sein, 'dass man mit seinen Nachbarn leben muss, auch mit Russland', weswegen 'wir einen Weg finden (müssen), mit den Russen klarzukommen'." Ebenfalls in der gratuliert Thomas Schmid Otto Schily zum Neunzigsten.Aufklopft Thomas Assheuer die Rede, die Putin am siebten Juli hielt , noch einmal auf Parallelen zum jüngsten Buch des rechtsextremen Denkersab - und siehe da: "Es riecht schwer nach Copy-and-paste." Aber: "Es ist nicht so, dass Figuren wie Duginoder ihm die Feder führen. Sie schaffen vielmehr, wiein seinem Buch Anti-Europäer schreibt, 'ein ideologisches Feld, aus dem sich eine stets machtopportunistisch agierende Staatsführung Argumente herauspicken kann, die ihre Handlungen rechtfertigen'. Diesmal besteht ihr Kalkül darin, diezu ziehen und die Globalisierungskritiker von rechts und links ins Boot zu holen. Dafür muss der Überfall auf die Ukrainewerden: Er ist kein imperialer Akt, sondern stellvertretend für alle bedrohten Völker bekämpft Russland die, der dort Fuß zu fassen drohte. In diesem Kampf existieren für Dugin nur zwei Parteien, die Globalisten und ihre Gegner."Dielässt den Politologenund seinen Kollegenüber die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine streiten. Merkel, Mitunterzeichner der-Briefe, empfiehlt nach wie vorzwischen den USA und Russland, um Schlimmereres zu verhüten (die Ukraine müsste das Ergebnis schlucken), Masala ist für eine weitere Stärkung der Ukraine. "Die entscheidende Frage ist doch: Wie bringt man einen Putin an den Verhandlungstisch, derhat, der die Ukraine 'entnazifizieren' will und der sich in die imperiale Tradition von Peter dem Großen stellt? Letztlich geht es ihm um die Zerstörung demokratischer Systeme, einschließlich der EU." Merkel suggeriert allerdings auch, dass er angesichts einesgar nichts anderes als Kapitualtion empfehlen kann: "Der Westen schickt nur Waffen bis zu einer, und er richtet auch keine Flugverbotszone ein. Aber dadurch 'verheizen' wir leider auch in einem gewissen Sinne die Ukraine, ihre Menschen und ihre Städte. Wir rüsten sie auf, aber nicht so, dass sie diesen Krieg gewinnen können. Dennoch rufen wir den Ukrainern zu: Ihr verteidigt auch unsere Freiheit. Das istund politisch fatal."Dietrauen sich kaum noch miteinander zu reden, schreibt Inna Hartwich in der. Die meisten sind für den Krieg, andere dagegen. Alle haben Angst vor den schwammigen Gesetzen, die eine falsche Äußerung mit 15 Jahren Gefängnis belegen.äußert sich in winzigen Zeichen: "Auf manchen Bäumen oder Bauzäunen in der ganzen Stadt hängen. Als Zeichen gegen den Krieg. Im Setun-Park im Westen Moskaus, einer naturbelassenen Gegend, in der die vielen Biber die Bäume anfressen, hat jemand Friedenszeichen auf den Weg gemalt und in vielen Sprachen das Wort Frieden geschrieben:. Auf einer Bank in einer Grünanlage, nicht weit von der Prachtmeile Neuer Arbat entfernt, liegt einin Blau-Gelb, den Farben der Ukraine. 'Ich habe Verwandte dort', steht darauf."Diedokumentiert die Rede, die Staatssekretärinin der Gedenkstätte Plötzensee in Vertretung des an Corona erkranktenzum Gedenktag für den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft gehalten hat. Mit dem Erstarken autoritärer Regimes sei aus der Frage "Was hättest du getan?" die Frage "" geworden, sagt sie und erinnert an "das Verdienst vonund seinem Buch 'Bloodlands', uns Deutschen einenvor Augen geführt zu haben: nämlich das ungenügende Erinnern daran, dass es vor allem die Menschen in Polen, Belarus, der Ukraine, der baltischen Staaten und der westlichen Gebiete Russlands waren, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und Vernichtungspolitik gelitten haben. Auch des immer noch viel zu wenig bekannten Widerstands in diesen geschundenen Ländern gedenken wir heute." Auch Swetlana Tichanowskaja hat in Plötzensee eine Rede gehalten, Friedrich Conradi resümiert sie in der