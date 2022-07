Die Politologin malt sich in dereinen, wie er ihn sich erträumt, aus. Ingeht es um Geländegewinne, instrebe er eine Kapitulation Kiews an, inhoffe er eine neue Weltordnung nach seinem Gusto geschafft zu haben. Leider klingt das von ihr geschilderte Szenario für Schritt 1 nicht so unplausibel. "Der Westen wird weder direkt intervenieren noch die Ukraine so weit unterstützen, dass es zu einerkommen könnte. Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen ist es heute im Westen gängige Meinung, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, die von russischen Truppen besetzten Gebiete. Der Kreml scheint zu glauben, dass der Westen dieses Ziel früher oder später ganz aufgeben wird. Der Osten der Ukraine wäre dann faktisch unter russischer Kontrolle." Für den Westenwürde Putin erst, wenn er seine Ziele nicht erreicht und etwa wieder mit der Atombombe fuchtelt.Europa steht vor einer "", meint Josef Kelnberger in derangesichts der Abhängigkeit von: "Forderungen, der Westen solle von sich aus komplett auf russisches Gas verzichten, sind nicht mehr zu hören. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es keinen Weg gibt, den Kriegsherrn Putinzu zwingen. Europa braucht einen, und die Wirtschaftskraft ist die größte Waffe der EU in dieser Auseinandersetzung. Geht diese verloren, driften die Gesellschaften auseinander. Umfragen legen nahe, dass in Deutschland die Unterstützung für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und für weitere Sanktionen gegen Putin schwindet."Indes teilte dieeuropäischen Kunden in einem Schreiben vom 14. Juli mit, dass sieaufgrund "nicht garantieren könne, meldet . "Der Brief verstärkt die Befürchtungen in Europa, dass Moskau die Pipeline am Ende der Wartungsperiode als Vergeltung für Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine nicht wieder in Betrieb nehmen könnte, was eine Energiekrise verschärft, die die Region in eine Rezession stürzen könnte."Diemuss mit Russland über Selenskis Märzpaket verhandeln, meint Stephan-Andreas Casdorff im, am besten mit einer Art "": "Waffenlieferungen sind dann das eine, die Drohung mit einem Nato-Einsatz an der Seite der Ukraine das neue Element. Eine Drohung allein für den Fall, dass Verhandlungen nicht stattfinden; aber ernst gemeint sein muss sie trotzdem, sonst erzielt sie keine Wirkung."Heute jährt sich der Anschlag gegen den Mafia-Ermittlerzum dreißigsten Mal.berichtet in der, dass die Kinder des Staatsanwalts wegenzwischen Politik und organisiertem Verbrechen nicht an den offiziellen Gedenkfeiern teilnehmen. Dasist aber beileibe kein rein italienisches, mahnt die Krimiautorin: "In Deutschland wird viel über 'Clanfamilien' geredet und über sogenannte Parallelgesellschaften. Aber darüber, wie sich dieseit Jahrzehnten ungehindert ausgebreitet hat, wird kein Wort verloren: Die Mafia-Zugehörigkeit allein ist in Deutschland bis heute, deutsche Politiker ignorieren das Thema, und die Mafia freut sich darüber. Solange ein Mafioso in Deutschland legal lebt und sein Geld, das er mit Mord, Prostitution, Giftmüll, Menschen-, Drogen- und Waffenhandel verdient hat, hier investiert, bekommt er keine Probleme."Bisher galt in: "Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Aber, der wird es nicht bereuen" - Orbanskam vor allem Fidesz-nahen Konzernen und Großfamilien zugute, schreibt Cathrin Kahlweit in der. Aber seit das Geld aus Brüssel nicht mehr fließt, gibt es Demonstrationen und Straßenblockaden in ungarischen Großstädten: "Auch dieund die hohe Abhängigkeit von russischem Gas, die Orbán weit mehr als andere EU-Politiker zelebrierte und als Beweis seiner strategischen Intelligenz feierte, rächt sich jetzt. Die Regierung kämpft gegen den. Aber die vielen ineinandergreifenden, durch den Ukrainekrieg verstärkten Weltkrisen, für die Ungarn besonders schlecht gerüstet ist, werden Viktor Orbán schon bald zu ungewohnter Demut zwingen."