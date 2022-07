Pop-Hochamt in Düsseldorf:hat dort nicht nur das Auftaktkonzert ihrer Welttournee gegeben, sondern ist überhaupt zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie in einem Stadion aufgetreten. Das Comeback fiel bombastisch aus, schreiben die Kritiker. Ihre "Präsenz hat etwas, Strenges, ihr Dress ganz am Anfang lässt sie wie ein lebendes Tangram-Spiel wirken", schreibt Boris Pofalla in der. "Die visuelle Komponente von 'Chromatica Ball', so der offizielle Titel der Show, ist eine Kooperation mit dem britischen Modefotografen Nick Knight und zeigt uns Alienartiges,, schwarzweiße Pflanzen, eine Betonstadt und darin eine, die hier mit streng nach hinten gegelten blonden Haaren und in Lackleder auftritt, auch mal beinahe ungeschminkt und wie geläutert. Die Kostüme sind, die Schulterpolster ähneln." Das Bühnenbild "scheint einem-Film", schreibt Oliver Maria Schmitt in der. Auch ansonsten gehen ihm die Augen über: Gaga zeigt sich "in schwarzem Leder, in schillerndem Cyberpunk-Outfit mit meterhohem Stehkragen, im Insektenpanzer oder ganz in Gold und Glitter" und ihre "Show ist einfach: monochrom, düster, spannend, bunt, geil, komisch und brutal, mal ziemlich still, aber auch sehr laut, bisweilen übertrieben, heiß und explosiv, dann wieder fragil und verstörend, wenn die zerbrechliche Sängerin wie frisch gestorben auf dem Bühnenboden kauert.."Manche schreiben Bücher über Krautrock , andere über Italopop hat eines über den geschrieben . Genauer: über die Austauschprozesse zwischenund, die vielfältiger waren als man es glauben mag, wie Hentschel in der erzählt . An Wolf Biermanns im Westen veröffentlichte Platten verdiente die DDR via Gema ordentlich mit, außerdem wurde-Fernsehmusik gerne mal "drüben" aufgenommen. "Auf beiden Seiten wurden ja dievom Mainstream abgelehnt, aber im Westen konnten eigene Netzwerke aufgebaut und Platten veröffentlicht werden. Das ging im Osten nicht. Trotzdem erschien 1983 mit heimlicher Unterstützung von Westlern die historische Punk-LP 'DDR von unten' in Westberlin. Leute wie Dimitri Hegemann hatten die Aufnahmen von Ostpunkbands in die Bundesrepublik geschmuggelt." Bei ihren illegalen Auftritten in Ost-Berlin spürten auch die, "was Gefahr und Ärger mit der Polizei wirklich heißt. Punks im Osten konnten wählen. Da war es fast makaber, dass die Hosen den Nervenkitzel hatten und danach wieder rüberkonnten, während ihre Kollegen von der Ostberliner Band Planlos weiter mit der Gefahr klarkommen mussten."Außerdem: Für die resümiert Christoph Dieckmann das Weltmusik-Festival in. Besprochen werdenneues Album "Special" ( Standard , mehr dazu bereits hier ), ein Konzert der NZZ ) und ein-Abend unterbei den Sommerfestspielen Baden-Baden ( FAZ ).