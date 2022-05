==========

Putin ist die Verkörperung einer Mentalität der, die in Russland auch deshalb entstand, weil manso gut wie nie kennengelernt hat, schreibt die Autorinin der. Und Unfreiheit hat durchaus ihre komfortable Seite: "Putin ist nicht der Herrscher Russlands, weil er so beliebt ist, sondern genau umgekehrt, er ist so beliebt, weil er der Herrscher ist. Jeder andere mausgraue Typ mit Ambitionen und einem Messiaskomplex, und wäre er noch so korrupt, würde genauso einhellig akzeptiert und sogar verklärt, wenn er den Menschen nur ermöglichen würde, weiterzu verharren."haben in den letzten zwanzig Jahren", ärgert sich die ukrainische Journalistinim(hinter Paywall): "Sie haben nicht für eine geistige Neugestaltung Russlands gesorgt und sind oft auch daran gescheitert, ihr eigenes. Kulturarbeiterinnen, Kritiker und Journalistinnen haben vielfach weder diein Russland verurteilt noch die tiefe Verachtung, die die meisten Russen gegenüber den Ukrainern hegen. (…) Erkennen sie, dass die in intellektuellen Kreisen Russlands weit verbreitete Haltung der 'brüderlichen' Nationen unangemessen und kolonial ist?"Es gibt nicht ein "", es gibt zwei, schreibt Thierry Chervel zur jüngsten Debatte, ob man im Krieg stillhalten oder sich engagieren soll: "Es gibt ein '' und ein ''. Sie sind alles andere als miteinander identisch. DieBrief-Autoren ziehen auch aus dem jüngsten Krieg noch die Lehren aus den: Es zeigt sich, dass wir denviel tiefer verinnerlicht haben als den des Holocaust. Habermas, Kluge, Schwarzer und Co. haben die antitotalitären Lehren aus der Geschichte nie gezogen."In einem Essay für denblendet die Autorin in die Debatten zu denzurück - die mit der aktuellen Debatte viele Gemeinsamkeiten hatten. Am Schluss protestiert sie gegen die gebetsmühlenhaft wiederholte Behauptung, es sei Gorbatschow versprochen worden, dass sich die: "Man muss sich das einmal vor Augen halten: Es war Nazi-Deutschland, das diese Länder zunächst ins Elend gestürzt hat. Bei der Befreiung von den Deutschen wurden die Länder von der Roten Armee überrannt und in Jalta dem Einflussgebiet der UdSSR zugesprochen. Dann fiel die Berliner Mauer - und als Preis für die Wiedervereinigung Deutschlands soll es Garantien gegeben haben, dass jene Länder weiter unterverbleiben sollten?"Auch in dergibt es Sorgen vor einer Intervention Russlands, sagt die Historikerinim-Gespräch mit Mladen Gladic. "Russland hat nie aufgehört, sich für die Teile des ehemaligen Sowjetimperiums zu interessieren, die unabhängig geworden sind. Derwurde von Russland unterstützt. (…) Die Transnistrier gewannen ihn, weil die, die während des Kalten Krieges in Transnistrien stationiert war, eingriff. Etwa 2000, nennen wir sie sowjetische Truppen, sindin Transnistrien geblieben und stehen im Grunde unter der Kontrolle Russlands. Die Regierung Moldaus und die OSZE haben gefordert, dass sie abgezogen werden. Aber die transnistrischen Behörden und die Russen verweigern das."Der Medientheoretikernannte die Ukraine im-Interview einen "", unter anderem weil sie es nicht auf eine "" gebracht hätte ( Unser Resümee ). "Abstrus" findet Karl-Markus Gauß das in der: "Wer würde dieals 'failed states' bezeichnen, weil ihnen die 'einheitliche Sprache' abgeht? Muss man dem dreisprachigendas Existenzrecht absprechen, soll man darauf vertrauen, dass die Basken und Katalanen den spanischen Zentralstaat eines Tages in Trümmer legen werden? Würden sich die asiatischen oder afrikanischen Staaten heute den europäischen Nationalstaat des 19. Jahrhunderts zum Vorbild nehmen, wären permanenter Zerfall und endlose Bürgerkriege die Folge."Selber Schuld, Putin, kommentiert Kai Strittmatter in derfür die: "Für Finnland selbst ist die Entscheidung für die Nato ein. Schmerzlich für nicht wenige, nicht zuletzt für die regierenden Sozialdemokraten, die die Bündnisfreiheit als Teil der finnischen Identität verstanden. Die vergangenen Wochen waren dann eine erstaunliche Lektion in Sachen Demokratie: Es gab eine breite Debatte über Für und Wider eines Nato-Beitritts, an deren Ende nun ein breiter Konsens steht. Dabei waren die Bürger den Politikern diesmal voraus, tatsächlich trieben sie die anfangsin der Nato-Debatte vor sich her. Mittlerweile befürworteneine Nato-Mitgliedschaft - undenkbar noch vor Monaten."Der Westen unterstützt die Ukraine, abereigentlich?vom International Institute for Strategic Studies findet hierzu in dereinige einfache Worte: "Der Westen braucht eine Strategie, die garantiert, dass Russland sein Handelnwird. Ein Frieden, der zum zweiten Mal nach 2014 eine russische Invasion mit ukrainischem Territorium belohnt, hätte schwerwiegende Folgen für die Zukunft der Ukraine, die Sicherheit und Glaubwürdigkeit des Westens und die Normen der Souveränität und Nichteinmischung, die die internationale Ordnung stützen."Hans-Martin Tillack erzählt in derdie Geschichte einer rührenden Männerfreundschaft. Es geht um, seinen Hagiografen, den Historiker(1035 positive Seiten über das Wirken des großen Schröder legte er 2015 vor, mehr hier ) und den Unternehmervon der Kleidungskette S.Oliver, der Schöllgens Lehrstuhl in Erlangen nach Erscheinen der Biografiezukommen ließ: "Bereits 2005 stand der Unternehmer hinter einer Initiative für die Wiederwahl von Schröder als Kanzler. Organisiert wurde das von Freiers damaligem Kommunikationsdirektor. Der war vorher Geschäftsführer der niedersächsischen SPD und späterin Hannover. Bereits für S.Oliver war Wiese nach eigenen Angaben imaktiv. Im Jahr 2005 begründete er das politische Engagement für Schröder auch damit, dass dieser die Beziehungen zustärken und zur Erschließung neuer Märkte nutzen wolle."Insind am Sonntag Landtagswahlen. Stefan Laurin schildert das Land in einer kurzen Porträtskizze für dieals Quersumme vonaus Politikervisionen für die Zukunft undin der Realität: "Immer schlägt die Verführung desdie schnöde Beschäftigung mit den Problemen der Gegenwart: Man will die Welt verändern, aber Straßen, Hochschulen und Schwimmbäder zerbröseln, das Bruttoinlandsprodukt pro Bürger liegt unter dem Bundesschnitt. Ja, nicht einmal einenbekommt man hin, weil geduldet wird, dass Dutzende Verkehrsgesellschaften nebeneinander werkeln. Aber man ist ja solidarisch in Nordrhein-Westfalen. Auch mit erfolglosen und."