Als der Intendant des Juliusz-Słowacki-Theaters in Krakau die Theaterregisseurin fragte, ob sie zum 120-jährigen Aufführungs-Jubiläum die "Ahnenfeier" von inszenieren wollte, war ihr "sofort klar, dass der werden musste", erzählt Kleczewska der Polen-Korrespondentin der Gabriele Lesser. Das kam bei den Nationalisten nicht gut an, mit schlimmen Folgen: "Monate nach der gefeierten Premiere und vielen ausverkauften Vorstellungen - stehen das Krakauer Theater, sein Direktor und die Regisseurin vor einem. Denn die regierenden Nationalpopulisten sehen in der viel gerühmten Inszenierung alles andere als ein 'Meisterwerk'. Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) leiteten ein gegen den Theaterintendanten Krzysztof Głuchowski ein, zogen in Höhe von fast 3 Millionen Zloty (rd. 650.000 Euro) zurück und stoppten den Prozess, der dem Słowacki-Theater den Status eines Staatstheaters mit fester Finanzierung durch das Kulturministerium bringen sollte. Die Regisseurin Maja Kleczewska musste erfahren, dass ihr eine am renommierten Stary Teatr (Altes Theater) in Krakau abgesagt wurde."